深夜0時の「行けないかも」LINE、許せる？子持ちと独身、埋まらない時間感覚のズレ【ママリ】

泊まる予定の友人から深夜になっても連絡がこない

独身の友人への愚痴です。

土曜日に結婚式があるため、今日の夜友達が泊まりに来る予定でした。飲み会があるから遅くなってしまうとの事だったので、娘の夜泣きもあるし大変だな、、と思いつつ、次の日が関東天気悪そうだし、台風の中来てもらうのも可哀想だなと思い、遅くなってもいいからおいでといいました。旦那も了承してくれて、私と友人のためにローストビーフなんかも作ってくれちゃって。

夕方、また連絡するね！と来てから一向に連絡は来ず、0時を過ぎ流石に寝ようと思って、布団を敷いてパジャマやタオル歯磨き等をセットし、置いてあるから使ってね！的なLINEをしたら、行けない予感😭 と来て、さすがにプッチーンです。小学生からの親友ですが、さすがにプッチーンです。

そのこはとてもマイペースなのですが、流石にこーゆうのはきちんとしようよ？！と思ってしまいました。間違ってますかね？

娘の寝かしつけの時間や自分のお風呂の時間を調整したり、部屋を掃除したり、友達のパジャマも布団もいろーーーーんなこと準備してるのに、まじか！腹立つな！としか思えません。早く寝ないとなのに！！

その友達は保育士やっていて、姉も３人いて赤ちゃんや育児については理解あると思うんですけど、もうちょい配慮できないの？！ってまたイライラ。まだ周りは独身の友達だらけなので、こう言った事がストレスに感じます。

仕方ないのかもしれないけど。。

あー夜泣きされる前に寝よう😭😭😭 出典：

qa.mamari.jp

友人の身勝手な行動にさまざまな声が

この投稿にママリでは、さまざまな声が寄せられていました。その中には「それは腹立つ」「同じような経験がある」との声がみられました。

それは腹立ちますね。

「行けない予感😭」じゃなくて、来るのか来ないのかハッキリ言って欲しいし、まず謝るのが筋では…と感じました。

勝手すぎますね。



私も古い友人がそんな感じなのでお気持ちめっちゃ分かります。

こっちは100考えてるのにそっちは0じゃん？！と思いますよね😢 出典：

qa.mamari.jp

同じような経験あります。



友達が泊まりにくる予定で

飲み会の後に、くるはずでした

なのでいろいろ布団とかも用意してました。

でも23時すぎても連絡なし。

やっぱ無理かも！と連絡きてから

朝まで連絡なし



結局その日男とラブホに泊まってました🫨



まじありえんと思いました。

当時はお互い独身だったので許しましたが、子供がいる今なら絶対許しません。



いやーもう、疎遠でいいレベルですよ🥲

自分勝手すぎます。 出典：

qa.mamari.jp

独身か子持ちであるかに関係なく、約束をしていたのであれば連絡をするのは当たり前です。いくら小学生からの親友でも、今回のように泊まるといっていつ来るのか連絡しない、いつ自宅にくるのかわからないといった行動をされては投稿者さんが怒るのも当然といえます。



子どもがいる家庭の生活習慣や大変さは、いざママやパパになってみないと全部を把握するのは難しいものです。友人は独身ということなので、投稿者さんが自分のためにそこまで準備をしてくれていたとは気づいていないのかもしれません。とはいえ、友人にはしっかり反省してもらい、今後同じことをしないよう気をつけてほしいですね。

記事作成: isobe_mayu

（配信元: ママリ）