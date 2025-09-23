【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（9月23日〜9月29日）

達人の遠藤秀さんがやりました！ 9月17日に当せん数字「7604」に対して予想数字「7460」でボックス的中です。3月にはストレート的中（当せん金は81万円超）もあり、今年の達人は神がかっていますね。では、絶好調の達人、今回の予想を。

「本命はバラナンバーで、『2』『3』『4』『5』『7』の組み合わせを狙います。ゾロ目は『44』『55』で勝負」

達人の勢い、まだまだ続きそうです。続いて、出萌名人。

「『8』と『9』を千の位に。もっとも注目している数字は、このところ出現が少ないダークホースの『5』です。次は私がドカンと当てますよ」

【9月23日〜9月29日】

遠藤さんの達人予想

4237 4475

4235 4435

4275 4493

4375 4255

2375 2055

出萌クンの萌え予想

8754 9543

8352 9275

8527 9547

8435 9732

8254 9352

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

9月10日 第6810回 2679

9月11日 第6811回 7961

9月12日 第6812回 8991※

9月15日 第6813回 6867※

9月16日 第6814回 1314※

9月17日 第6815回 7604

9月18日 第6816回 6152