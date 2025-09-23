Image: Raymond Wong / Gizmodo

ちゃんとA・Bボタンも押せるリアルさ。

任天堂からNintendo Switch 2用ゲーム『メトロイドプライム4 ビヨンド』や『スーパーマリオギャラクシー + スーパーマリオギャラクシー 2』、『Hades II』、『Pokémon LEGENDS Z-A』、『カービィのエアライダー』などが試遊できる、展示会に招待されました。

だけどどうしても頭から離れない存在が、入口に飾られ｢LEGO Game Boy」だったんですよね。

子供時代の思い出が蘇る

サンディエゴ・コミコン2025で発表された｢LEGO Game Boy」は、ネットの画像で見るより遥かに良い出来栄えでした。421個のピースで作られたレンガ大の携帯ゲーム機は、10月1日に9,280円で発売されます。

展示品はほぼ1:1スケールで、子供の頃に1番のお気に入りだった懐かしさがハートに火を点けます。テクノロジーやゲームに興味を持つきっかけが、コレだったんです。

Image: Raymond Wong / Gizmodo

ピンク色のAとBボタン、スタートとセレクトは押すことができますが、ナゼか十字キーは押せません。側面のコントラストと音量ダイヤルは回転します。上サイドの電源スイッチはカセットをロックしませんが、本物みたいにスライドします。残念ながら、通信ケーブル端子のカバーは外れませんでした。

Image: Raymond Wong / Gizmodo

Image: Raymond Wong / Gizmodo

カセットも画面も交換して遊べる

カセットといえば、このキットには背面のスロットに挿し込める『スーパーマリオランド』と、『ゼルダの伝説』が付いてきます。

Image: Raymond Wong / Gizmodo

背面の板を外してジョイントを起こすと、ディスプレイに映る3種類のレンチキュラー画面のシートが交換できます。象徴的なNintendoロゴの起動画面と、同梱カセットのゲーム画面が描かれており、見る角度によって絵柄が変わります。

Image: Raymond Wong / Gizmodo

Image: Raymond Wong / Gizmodo

Image: Raymond Wong / Gizmodo

Image: Raymond Wong / Gizmodo

このキットは、昔いつまででも遊んでいられた任天堂の8ビット携帯ゲーム機を、レゴで美しく再現しています。商品番号は#72046で、本体とカセットを斜めに立たせられるスタンド付き。本棚や展示用ケースなどに飾れますね。

レゴ版NESキット以来の本気度

2020年のことですが、ミニテレビの中でスーパーマリオが動くレゴ版NESで任天堂はけっこう攻めたモノを作った思っていました。でもこの｢LEGO Game Boy」は、同じくらいかそれ以上に気合を感じます。純粋な懐かしさしかありませんし、任天堂お得意の財布のヒモを緩めさせるため最高の仕事をしています。

早速手に入れて組み立て、魔改造するのが待ち遠しくてたまりません。誰かコイツをホントに遊べるゲーム機にするアイデアをお持ちじゃありませんか？ （ちなみに米ギズのワン記者は、Input誌でレゴ版NESを本物の基板や安いディスプレイでホントに遊べる魔改造をした経験があるそうな）

Source:LEGO