【プリオール】今だけ2310円相当もお得な″秋冬を乗り切るセット″販売中！ハリ・弾力に悩みがちな人必見のスキンケアアイテム。

資生堂が展開する大人の女性向け総合ブランドプリオールから、4.5か月分入った「プリオール 薬用 うるおい美リフトゲル 限定セット」を2025年9月21日に発売しました。

たっぷり使えておトクな限定セット

大人の女性に多い悩みの「ハリ・弾力の低下」は、特に湿度が低下する秋冬に多く見られるそう。

「プリオール 薬用 うるおい美リフトゲル」は、そんな大人の肌にうるおいをためこみ、ハリ・弾力をサポートする"大人のオールインワン"。これひとつに化粧水・乳液・美容液・マッサージ・クリーム・パック・化粧下地の7つの機能が詰まっています。

うるおいを留める「高保湿型ヒアルロン酸（アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム／保湿）」、天然由来の「膨脹型ハリ成分EX（シロキクラゲ多糖体、トレハロース、バラ抽出エキス、グリセリン／ハリ保湿）」、うるおいをめぐらせる明日葉エキスGL（明日葉エキス、グリセリン／保湿） 配合で、乾燥による小じわを目立たなくします（効能評価試験済み）。

資生堂が24年11月に調査した結果によると、60代女性の愛用者の90％が「使い続けたい！」と回答。また、19年8月から25年5月まででシリーズ累計出荷数340万本を突破する人気アイテムとなっています。

そんな「プリオール 薬用 うるおい美リフトゲル」から、秋冬限定の本体＋つめかえ用セットが販売中です。

内容量は120mL＋105mLで、朝晩使用想定で約4.5か月分使えます。

参考小売価格は4730円。

通常は、本体3850円、つめかえ用3190円なので、2310円もお得に購入することができます（いずれも参考小売価格）。

ドラッグストア、GMS、化粧品専門店、資生堂オンラインストアなどのECサイトで販売しています。

商品の詳細は、公式サイトから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部