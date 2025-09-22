烏龍茶ならぬ「ウーノン茶」って何？　静岡の生産者自ら台湾で学んだこだわりの製法に迫る

日本のお茶といえば煎茶ですが、昨今つとに注目されているのが和の〈烏龍茶〉と〈紅茶〉なんです。企画巻頭では、和烏龍茶作りに力を入れる茶農家のルポからスタート。そのふくよかでやさしい味わいや香りまでもが届きますように！

自然にあふれた春野町で生まれる宇野さんの「ウーノン茶」『うの茶園』＠静岡・春野町

農薬を使わず、肥料をなるべく減らし、自然の力に任せて育てている。茶畑を管理することは集落の景観を維持することにもなっている。

『うの茶園』宇野大介さん

手で確かめて香りを引き出す

車から降り立つと、しんとした冷たい空気に体が包まれた。山肌に広がる茶畑が見える。今回訪ねたのは約30年前から集落全体で有機栽培が行われている茶産地、静岡の春野町だ。標高400メートルほどの山間地にある。

ここで烏龍茶ならぬ「ウーノン茶」を作っているのが『うの茶園』の宇野大介さん。早速、お茶を作る茶工場へと案内してもらった。古民家を改築した温かみのある空間に、製茶用の機械が並んでいた。「煎茶と、烏龍茶や紅茶の違いは、茶葉の発酵の有無と、その度合いの違いなんですよ」と宇野さん。

工場内では一日最大80キロほどの茶葉を加工する。台湾製の釜炒り機は、約300度で茶葉を炒る。香ばしい香りは数百メートル離れた場所まで届く。宇野さんは「今年は焙煎を強くかけた烏龍茶を研究したい」と意気込む

多くの煎茶は茶葉を蒸気で蒸らして発酵させず、収穫後すぐに酸化酵素の働きを止める。対して、烏龍茶や紅茶はしばらく茶葉を空気に触れさせ、酵素を働かせることで香りを生む。その発酵が浅いと烏龍茶、深いと紅茶になる。

茶葉の収穫は朝9時から開始。烏龍茶作りは、収穫後、茶葉をザルに広げ、時折発酵を促すために揺らす。ガサガサ……と夜通し続けるうち、「甘いフルーツのような香り」が立ちのぼる。そのタイミングで茶葉を釜炒り機に投入し、発酵を止める。茶葉の水分が程よく抜けるのは翌日の早朝。約1日かけてようやくお茶が出来上がる。手間はかかるが、「人の手でしか作れないものがあると思います。香りと手触りを確かめながら作っています」と力強く語る。

ひと通り工程を教えてもらったあと、1日で2キロしか製造できないという、貴重な「手摘みウーノン茶」を淹れていただいた。口にするとうっとりするような華やかな香りと甘みが、長く続く。どこか日本茶らしい旨みもある。二煎目、三煎目もそれぞれ違った香りで、注ぐたび茶葉が大きく開く様子にも惹き込まれてしまった。

花のような香りがする”文山包種茶”という台湾茶を目指す。手摘み烏龍茶では、台湾でよく育てられている「青心烏龍」という品種を使用

本場・台湾をみてとことん研究開始

宇野さんが烏龍茶作りを始めたきっかけは、一杯の台湾茶だった。

豊かな香りに驚き「日本でも作れないか」と調べ始めるも、情報はほとんどなく。結果、YouTubeを頼りに自宅のホットプレートで試作を重ねたという。2019年には台湾を訪ね、理想とする作り手の茶工場に泊まり込んだ。この経験が、現在の烏龍茶作りの羅針盤に。煎茶の製法は日本で確立されているが、烏龍茶はまだまだ手探りできる、それが面白いという。

台湾で学んだ製法を生かし丁寧に発酵させた花のように余韻の続く烏龍茶。「特選ウーノン茶」は2024年に「日本茶AWARD」でプラチナ賞を受賞

そして次に、これまた貴重な手摘みの紅茶も淹れていただく。蜜のような、なんとも甘い香り。ウンカという小さな虫が収穫前の茶葉を噛むことで生まれるという、特別な香りだ。

産毛に包まれた新芽で「シルバーチップ」と呼ばれ、繊細な香りを生む

宇野さんの茶畑は斜面に位置している。そこでの仕事は普段でもなかなかに体に堪えるが、日差しの強い6月などは相当に過酷で、それはそれは「もう大変！」。その心の叫びが、そのまま紅茶の商品名にもなっている。

手摘み紅茶「もう大変！」（写真手前）など商品名も個性的

宇野さんと妻のまどかさんは2009年に、ここ春野町に移り住んだ。ふたりの出会いは京都大学の農学部。「自給自足の暮らしをするために農業をしたい」と結婚当初は愛知県で農業をしていたが、より自然の近くで生活するため春野町を選んだという。

「お茶のことは何も知らなかったので、春野の方には色々なことを教えていただきました」と宇野さん。地域の茶工場で煎茶作りを学んだのち、’22年から『うの茶園』として独立した。現在は家族全員で力を合わせてお茶を作っている。まどかさんは、畑仕事を手伝いながら、家事や食事を担当。

長男の清太くんは、春野町から東京まで自転車で移動したこともあるほどの体力の持ち主。

取材後はちょうどお昼どきで、我々もちゃっかり食事にお邪魔した。すると、家庭菜園で育てた野菜やキノコをたっぷり使った手料理が並んでいた。元気いっぱいの子供たちも、我々も思わず大喜び！いただいたおにぎりは、ふっくら甘く、とてもおいしかった。集落での暮らしを、まどかさんは「バタバタですよ」と笑う。「野菜が育たなかったり、収穫寸前に動物に食べられたり、街と比べたら、効率は良くないです。でも、とにかく景色がいいんですよ。そこで農業をして、作ったお茶をお客さんにも喜んでもらえるのは、本当にありがたいです」。

『うの茶園』には煎茶もある。「ぜひ飲んでみて」と淹れてくれたそれは、まろやかな緑の息吹を感じさせる味わい。特徴は、茶葉とともに茎の部分も使っていること。柔らかい時期に摘んだ新茶の、素材の良さを丸ごと味わえる。「茎は煎茶を作る時、取り除かれることも多いのですが、茎茶として飲むこともあるくらい、実は風味も良いんです」と楽しそうに語る。

謙虚に学びながらも、自分たちが「おいしい」と思うものを、自分たちの手で作る。そこには大きなやりがいがあるのだろう。帰り際、降り始めた雨の中、子供たちが見送りに。「家族あっての農業」をそのまんま見せてくれた宇野さんの言葉を思い出しながらお別れした。この春作られる「ウーノン茶」はどんな香りがするのだろう。楽しみに待とうと思う。

新茶の発送は５月頃からスタートです

［店名］うの茶園

［住所］静岡県浜松市天竜区春野町砂川242‐2

［電話］053‐986-0528（日中畑にいることが多いため、12時〜13時または17時〜19時がつながりやすい）

［営業時間］農家のため決まっていない。訪れる際は事前に電話を。

