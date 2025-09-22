¡Ö¼ºÎé¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¿¥ÅÄÍµÆó¤Î¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡ÙÂ´¶ÈÀë¸À¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿°Â½»¥¢¥Ê¤Î¡È°¥Î¥ê¡É¤ËÈãÈ½Â³½Ð
9·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¢°Ê²¼¡ØN¥¥ã¥¹¡Ù¡Ë¤Ë¡¢¡ÖÅìµþ2025 À¤³¦Î¦¾å¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¤¬À¸½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤Î¿¥ÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×Âç²ñ8ÆüÌÜ¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¡ØN¥¥ã¥¹¡Ù¤Ë¥Ï¥·¥´½Ð±é¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Ãæ·Ñ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î°Â½»¥¢¥Ê¤¬º£ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î²£¤Ç¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Û¤é¡¢Î¦¾å¤Ë´Ø¤·¤ÆÇ®¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ý¤ÆÍ¾¤·µ¤Ì£¤È¤¤¤¦¤«¡¢Â¿Ê¬¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÕ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¡¢¿¥ÅÄ¤¬¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
°Â½»¥¢¥Ê¤ÎÅâÆÍ¤Ê¡È¿¥ÅÄ¥¤¥¸¥ê¡É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿º£ÅÄ¤ÏÊÖÅú¤Ëº¤¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î9Æü´Ö¡¢ËèÆü²£¤Ç¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¡¢Î¦¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÇ®ÎÌ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¥Ï¥Þ¥ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë»°Ã«¹¬´î¡Ê64¡Ë¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡ÖÈè¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¹³µÄ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Âç²ñ¤Î´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¿¥ÅÄ¤¬¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤ë¤È¡¢»°Ã«¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡¢¡ÊÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¡Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤ë¤È¿¥ÅÄ¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤ä¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤ËÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆÍÁ³¤ÎÈÖÁÈ¡ÈÂ´¶È¡ÉÀë¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¢¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ì¤Ï¡£¤Ç¤âËÜÅö¤ËÁª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬º£²ó¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢¿¥ÅÄ¤Ï´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤ª¼¸¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡£ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¡£³Ú¤·¤¤¤¦¤Á¤Ë¼¤á¤¿¤¤¡×¤È²þ¤á¤ÆÂ´¶È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤³¤³¤Ç¤â°Â½»¥¢¥Ê¤«¤é¡È¼ØÂ¡É¤¬¡½¡½¡£Â´¶È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¿¥ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬¸À¤¦Âæ»ì¤È¤«¡¢¼ã¤¤¤Û¤«¤ÎMC¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¼õ¤±ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£º£Æü¤â¤¢¤Î¡ØÀÎ¤ÎÌ¾Á°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤Î¡¢Ã¯¤âÍý²ò¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢¿¥ÅÄ¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢Ç¯¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡£Ï·Ê¼¤Ïµî¤ê¤Þ¤¹¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼ä¤·¤²¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°Â½»¥¢¥Ê¤Î¡È°¥Î¥ê¡É¤ËÂÐ¤·¡¢X¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô°Â½»¥¢¥Ê¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¤Ë°°Õ¤¢¤ê¤¹¤®¡£¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤è¡£ËÜ¿Í¤¤¤ëÁ°¤Ç¸À¤¦¤«¤Ê¡£»°Ã«¤µ¤ó¤â°ÕÃÏ°¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¯¤·¡£¤¤¤¸¤ê¤¹¤®¡Õ
¡Ô¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¤¬À¤³¦Î¦¾å¤Î´é¤Ê¤Î¤Ëº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤ó¤ËÈè¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¤È¤«²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡¡¿¥ÅÄÍµÆó¡áÀ¤³¦Î¦¾å¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¡¤½¤ì¤ò¤â¤¦¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¤Ã¤Æ¸À¤ï¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ï°Â½»¤µ¤ó¤À¤È»×¤¦¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤À¤±À¤³¦Î¦¾å¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë°Ù¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºÎé¤À¡¡ºÇ¸å¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤â¤¢¤ó¤Ê»ö¤Þ¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¼ºÎé¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤ ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤è¤¤Ã¤È¡Õ
¡Ô°Â½»¥¢¥Ê¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬¼ºÎé¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤«¤Ê¤êÉÔ²÷¤Ç¤¹¡¡¿§¡¹¤Ê°Õ¸«¤¢¤ë¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤«¸À¤ï¤»¤ÆÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ