YouTubeチャンネル「マーケティング侍」のりゅう先生が、「この方法を知っている人だけが勝ちまくれる。自動で利益を生みだす"キャッシュジェネレーター戦略"を解説。」と題した動画を公開。経営者やビジネスリーダーに向けて、販売依存型の経営から、眠っている資産を活用した「間接収益化」を提唱した。



冒頭でりゅう先生は、「とにかく一本足打法をやめましょう」と警鐘を鳴らし、「売上がゼロでも会社を止めないために、今やっている販売以外から安定的にキャッシュを生む仕組みの設計」が重要と強調。「ずっと販売し続けなければ止まってしまう“自転車創業モデル”から脱却しよう」と呼びかけた。



本編では「キャッシュジェネレーター戦略」として、主に5つの間接収益化モデル（広告系、リースシェア型、権利収入ライセンス型、仲介・紹介費型、体験・教育モデル型）を解説。たとえば「店舗BGMやレシート、ウェブサイトはすべて広告枠になる」とし、誰も使わないような場所やリソースにも「ネタ枠やブランディング目的でお金を払う層がいる」と実例を交えながら紹介。また、「空きスペースや機器を時間単位で貸す“リースシェア型”は稼働率の把握や固定料金がおすすめ」「自社だけで使っていたマニュアルやノウハウを他社にライセンス提供して権利収入にするべき」と実践的にアドバイス。「仲介・紹介費型は、お客様が『勝手に他社も使う』現実を逆手に取って、自分経由で流通させて紹介料をもらうのが賢い」と独自視点も織り交ぜた。



後半では、自社の眠れる資産を現金化するための『8カテゴリー（顧客資産、媒体資産、空間・時間、設備・在庫、人的資産、知的資産、データ資産、関係資産）』をリスト化し、「皆さんが気づいていないだけで、隠れた資産はまだまだある」と呼びかけ。「資産棚卸しは7ステップで仕組み化できる。詳しい手順やテンプレートは動画概要欄からダウンロードできます」と実用的な資料も提供した。



最後には「今回の動画が面白いなと思った方はチャンネル登録と高評価、そしてシェアをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー」と締めくくり、経営者へ『販売ゼロでも利益を生み出す設計図』の活用を力強く後押しした。