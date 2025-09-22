『べらぼう』大河史に残る、春町”泣き笑いの死”。史実をもとに実際の生涯や「辞世の句」を解説

ふんどし野郎こと松平定信（井上祐貴）の御政道を皮肉った『天下一面鏡梅鉢（作：唐来参和）』『鸚鵡返文武二道（作：恋川春町）』が大いに評判を呼び、調子に乗っていた蔦重（横浜流星）の元へ、奉行所より絶版（発売禁止処分）のお達しが下されます。

前年に発売された『文武二道万石通』も巻き添えで絶版とされてしまい、主君からお叱りを受けた朋誠堂喜三ニ（尾美としのり）は筆を折らざるを得ませんでした。

一方の恋川春町（岡山天音）は主君・松平信義（林家正蔵）に逐電するよう勧められ、その手はずも整っていながら、やはり主君に対する忠義をまっとうする道を選びます。

武士としては腹を切り、戯作者としては豆腐の角に頭をぶつけて死ぬ……どこまでも大真面目な春町先生の最期に、蔦重たちは泣き笑いで報いるよりありません。

今回の「新たな人生に希望を持たせておいて、絶望に突き落とす」展開に、多くの視聴者たちが胸を抉られたことでしょう。

それではNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第36回放送「鸚鵡（おうむ）のけりは鴨（かも）」、気になるトピックを振り返ってまいります。

今さらながら…「老中は気安く町人と会わない」現実

絶版処分を受けて、困惑する蔦重たち。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

いきなりの絶版処分に納得がいかない蔦重は、鶴屋喜右衛門（風間俊介）に「越中守様と会って話がしたい」と言い出しました。

かつて老中の田沼意次（渡辺謙）へ直訴したように、腹を割って話せば解りあえるはず……とでも思ったのでしょう。

しかし大河ドラマならいざ知らず、普通はお武家様が町人風情と気安く会ってくれたりはしないものです。

無理に会おうとすれば、ましてや直訴・諫言などすれば……それこそ、おていさん（橋本愛）が言うように「旦那様が身二つに割られるだけ」になるでしょう。

蔦重「……俺らだって、いい世にするためにやってんだ、って……」

そもそも「世の中をよくする」という発想自体が、近世以前においては不遜極まるものとされました。

なぜなら「今の世の中＝お上の御政道に不満がある」ってことですからね。

現代みたいに誰もが「身二つに割られる」ことなく、安全に政治の批判や社会に対する提言などができるようになったのは、ごく最近のこと。

物語の最終盤にかけて、蔦重はその現実と直面することになるのでしょう。

恋川春町の生涯と作品

春町の才能を、こよなく愛した松平信義。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

『金々先生栄花夢』で黄表紙ブームを巻き起こし、定信もその大ファンだった？恋川春町。その本名は倉橋格（くらはし いたる）、延享元年（1744年）に誕生しました。

右筆や側用人を務めるなど有能な人物で、藩政に参与するようになります。

いっぽう真面目ばかりでなく狂歌や戯作にも才能を発揮。恋川春町の筆名で数々の黄表紙を手がけ、酒上不埒の狂名で狂歌の一派（弟子に鹿津部真顔など）を立てるほどでした。

また鳥山石燕（片岡鶴太郎）に浮世絵を学び、勝川春章（前野朋哉）にも私淑。また劇中でも度々描かれるとおり、朋誠堂喜三ニとはコラボするほど仲良しです。

※余談ながら、春町の再婚相手は喜三ニに紹介してもらったとか。

しかし寛政元年（1789年）に出版された『鸚鵡返文武二道』が絶版処分になり、問責のため幕府から出頭を命じられます。

春町は病のためとして出頭せず、同年4月24日に隠居。家督を子の倉橋敬忠（たかただ。当時9歳）に譲りました。

そして同年7月7日に急死。享年46歳、死因については不明で、本当に病気だったのか、あるいは自害したという説もあります（大河ドラマではこの説を採用）。

法名は寂静院廓譽湛水居士（廓譽って……実はお好きだったのでしょうか）、大河紀行でも紹介された成覚寺（東京都新宿区）に眠っているので、今度お詣りしたいですね。

朋誠堂喜三ニの生涯

こじらせ陰キャな春町のよき理解者として筆を振るってきたものの、今回の一件で江戸から国許へ戻されてしまう朋誠堂喜三ニ。送別会のエピソードは創作ですが、みんなから愛されていたのがよく分かります。

彼の本名は平沢常富（ひらさわ つねまさ／つねとみ）、享保20年（1735年）閏3月21日に江戸で誕生しました。

佐竹藩の江戸家老として藩邸を切り盛りする一方、若いころから吉原通いが大好き。自称「宝暦の色男」として浮名を流します。

天明の狂歌ブームでは手柄岡持（てがらの おかもち）、劇中では道陀楼麻阿（どうだろう まあ）の筆名から「まあさん」と呼ばれていました。ほか金錦佐恵流（きんきん さえる）なんてのも……。

例の『文武二道万石通』は一度見逃されているものの、春町先生の『鸚鵡返文武二道』が定信の逆鱗に触れた巻き添えで絶版処分に。藩主・佐竹義和（よしまさ。二宮慶多）から叱責され、黄表紙からは引退してしまいます。

「まぁ、遊びってのは、誰かを泣かせてまでやるこっちゃないしなぁ……」

その後はもっぱら狂歌を詠むにとどめ、文化10年（1813年）5月20日に79歳で世を去ったのでした。

法名は法性院月成日明居士。一条院（東京都江東区）に墓所があります。

唐来参和『天下一面鏡梅鉢』とは

今回はほとんど言及されていませんでしたが、唐来参和（山口森広）の手がけた『天下一面鏡梅鉢』とはどんな作品だったのでしょうか。

もちろん絶版処分を受けるくらいですから、松平定信の御政道を皮肉る内容であることは言うまでもありません。

すごくざっくり言えば「世の中何もかもが思い通りに上手く行って、あまりのめでたさに麒麟も鳳凰もやって来たよ」という、実にシュールと言うか皮肉なストーリーです。

主人公は菅原道真。古代の聖帝と謳われた醍醐天皇を補佐して、理想的な政治を実現して天神様と祀られたのでした。

道真の家紋は、定信と同じ梅鉢（うめばち）の紋。要は「いよっ、さすが定信天神様！」とでも言ったところでしょうか。ここまで露骨にヨイショされると、いくら野暮な定信だって風刺だと気づいたことでしょう。

タイトルの『天下一面鏡梅鉢』とは「天下が一面鏡のように反対映しだ≒現実は何もかも上手くいっていないぜ」という御政道批判になります。

ちなみに唐来参和は喜三ニや春町と異なり、2年後に戯作者として復活。しぶとく創作を続けるのでした。

戯れせんとや、生まれけん（戯れるためにこそ、生まれてきたのだ！）……今後も活躍して欲しいですね。

春町の辞世を、唐来参和が勝手にアレンジ

春町の辞世。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

一度は逃げようとも思ったが、仲間たちに迷惑をかけるのは忍びない……そんな思いから切腹した春町先生。しかし恩着せがましく思われるのも忍びなくて、破り捨てた遺書には辞世が詠まれていました。

我もまた 身はなきものと おもひしが

今はの際は さびしかり鳬（けり）

【歌意】私の人生も、他人と同じく身のない（しょうもない。惜しむほどのものではない）ものと思っていた。しかしいざ死ぬとなると、この世に未練を覚えて寂しく感じるものだ。

【真意】私は無実（実のない）と思っていますが、事ここに至って覚悟を決めた。とは言え、独りで死ぬのは寂しいものだ。

鳬（けり）とは鴨（カモ）や千鳥（チドリ）の別称で、鸚鵡（おうむ。転じて『鸚鵡返文武二道』騒動）の「けり（※）」を「かも」でつけたのでした。

（※）けり、とは古文で過去形や感嘆を示す接尾語で、現代でも「けりをつける（過去のことにする≒終わらせる）」などと言いますね。

本を書いたくらいで、なぜ腹を切るまでに追い詰められねばならなかったのか……そんなやるせなさから、唐来参和が勝手に辞世をアレンジしてしまいました。

我もまだ 実は出ぬものと おもひしが

今はおかはが 恋しかり鳬（けり）

【歌意】私もまだ「腹具合は大丈夫」だと思っていたのですが、今は御川（厠＝お手洗い）が恋しくてしょうがない！

きっと変なものを食って、お腹を壊してしまったのでしょうね。本当にしょーもない……でも、笑わずにはいられませんでした。

第37回放送「地獄に京伝」

「こいつぁ地獄に京伝（地獄に仏）だ！」蔦重に期待をかけられ、困惑する山東京伝。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

蔦重（横浜流星）は抱えの戯作者らが去る中、政演（古川雄大）に執筆を依頼するが…。一方、改革を進める定信（井上祐貴）は中洲の取り壊し、大奥への倹約などを実行する。 ※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

春町先生の切腹を報され、独り布団に顔を埋めて叫ぶ定信。子供の頃からファンだった春町を喪った悲しみは、自分の正義に妥協できなかった結果と言えます。

経済難から役目を辞退する者たち、賄賂を容認する者たち、そして自分を「田沼病」と笑う者たち……理想一徹の政治姿勢が周囲との軋轢を生み、定信を孤立に追い込んでいました。

「……戯ければ、腹を切られねばならぬ世とは、一体誰を幸せにするのか……」

果たして春町の死を通じて、定信はどのように変わっていくのでしょうか。また蔦重らは仇討ち？のため表現活動を先鋭化していくのか、あるいは……。

蔦重「お前も書いてみっか！」 てい「はい」 ※次回予告より。

流石におていさんが戯作者デビューする展開はないでしょうが……蔦重たちの再起に期待です！