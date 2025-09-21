愛犬が布団を占領していたら…？驚きの方法で解決しようとした男の子と、それに応えるわんこの反応が温かいと話題です。

この投稿は記事執筆時点で51万回再生を突破し、「お互いに優しい」「兄弟愛ですね」「会話が成り立つ瞬間だね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：男の子の布団で勝手に寝ている犬→『貸して』と声を掛けた結果…ずっと見ていたい『兄弟のような尊いやり取り』】

男の子の布団で勝手に寝る犬

Instagramアカウント「daikichi0906」の投稿主さんの家には、『大吉』くんという可愛い柴犬さんがいます。「味なし焼き鳥」が大好物で、家族におねだりするのが得意なのだとか。

この日、大吉くんは折り畳まれた布団の上でスヤスヤ寝ていたそうです。しかし、その布団は一緒に暮らす男の子のものでした。

寝る時間になると、男の子が寝室にやってきました。自分の布団の上で寝る大吉くんを見て、困ってしまった男の子。寝る場所がなくなり、呆然と布団の前に座ってしまったといいます。そこで、男の子は意外な行動に出ました。

『貸して』と声を掛けると…

男の子は、大吉くんに向かって「かーしーて」とお願いしたのです。子供らしい解決策に思わずホッコリしてしまいますが、相手はわんこです。なかなか伝わらないだろうと思いきや…。

男の子の依頼を聞いた大吉くんは、スッと布団から身を引いたのです。「どうぞ」と言わんばかりに男の子に布団を譲る姿は、言葉が分かっているとしか思えません…！種を越えた思いやりと優しさに、心が温まってしまいますね♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ちゃんと分かるだいちゃんすごすぎ」「かーしてー！って言える弟さんくんもすごい」「日頃からコミュニケーションがとれているもんね」など沢山の反響がありました。

バスタオルの妖精さん♡

実は、大吉くんは「バスタオルの妖精」として大きな話題となったことがあります。それは、お風呂上がりに見られるのだそう。大吉くんにグルグルとバスタオルを巻いて顔だけ覗かせると…。

まるで着ぐるみを着た子供のような、可愛らしい姿に変身するのです♡犬らしい可愛さとは別の可愛さが際立ち、「妖精」という言葉がぴったり。優しさと可愛さを兼ね備えた大吉くんは、きっと家族のアイドル的存在なのではないでしょうか！

Instagramアカウント「daikichi0906」には、大吉くんとご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「daikichi0906」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。