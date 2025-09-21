もし光源氏がドラッカーを読んでいたら――。

想像するだけで少し愉快で、でもなぜか妙に気になる。

今年、没後20年を迎えるピーター・F・ドラッカーのマネジメント論は、リーダーが抱える悩みを今も鮮やかに解きほぐしてくれます。

「難しそうだから避けてきた」という人にこそ届いてほしいストーリー仕立てで学べる新しいドラッカー入門、『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』がついに刊行です。

本記事では、著者の吉田麻子氏にドラッカーの魅力を伺いました。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局 吉田瑞希）

厳しさと優しさ、マネジャーに必要なのは？

――厳しいマネジャーと優しいマネジャー、世の中には両方いると思いますが、どちらのほうが成果が上がるのでしょうか。

ドラッカーは『現代の経営』で「リーダーシップとは姿勢」であり、「人を惹きつける資質ではない」と述べています。カリスマ性や人当たりのよさではなく、「何をなすか」にこそリーダーの本質があるのです。

また、『マネジメント』では以下のような文章があります。

「最近は、愛想をよくすること、人を助けること、人づきあいをよくすることが、マネジメントの資質として重視されている。だがそのようなことで十分なはずはない。

事実、うまくいっている組織には、必ず一人は、手をとって助けもせず、人づきあいもよくない者がいる。この種の者は、気難しいくせにしばしば人を育てる。好かれている者よりも尊敬を集める。一流の仕事を要求し、自らにも要求する。基準を高く定め、それを守ることを期待する。何が正しいかだけを考え、誰が正しいかを考えない。自ら知的な能力をもちながら、真摯さよりも知的な能力を評価したりしない」

逆にこの資質を欠く者は、たとえ人当たりがよくても危険である、とも警告しています。

つまり、厳しさも優しさも手段の一つにすぎません。成果を生むかどうかを決めるのは、「真摯さをもって、基準を高く保ち、何を正しいかに基づいて行動できるかどうか」です。

もちろん、部下との信頼関係を築くには温かい配慮も欠かせません。

優しい心遣いがチームを支える場面もあれば、逆に「甘さ」に流れて成果を損なうこともあります。

反対に、厳しい上司の存在が人を育てることもありますが、それだけでは十分ではありません。

大切なのは、「厳しさ」と「優しさ」をどう使い分けるかではなく、成果に向かって真摯に行動しているかどうか。

その姿勢こそが、最終的に部下からの尊敬と成果の両方をもたらすのです。

――厳しさと優しさという指針ではなく、「真摯さ」が重要なのですね。ありがとうございました。