夫の携帯に【セクキャバの証拠】…「もう信じられない」度重なる出張も不安【ママリ】

夫がセクキャバに行っていた…

先日、夫が出張中にセクキャバに行っているのがわかりました。

LINEのやり取りと名刺を見たためです。

LINEは「素敵な足に生殺しでした」「○○のちゅーが良くて夢中になってしまいました」「また続きしましょう」といった内容でした。

セクキャバのため、セックスはしておらず、キスやお触り？だけだったと思います。



夫は素直に行ったことを認め、もう行かないと言いました。

今回のことは許せませんが、不倫や風俗では無かったので、割り切って結婚生活を続けていこうと考えています。

ですが、今後夫をどうやって信じたらいいのかわかりません。

正直出張が多い人なのでこれが初めてではない様な気がします。



出張に行ってしまえば、ホテルも誰と飲みに行っているのかもわからず、教えてもらったとしても、それが本当のことかどうかも確かめられないです。



GPSを付けたとしても、ビルの中や、何か飲食店の近くのお店であれば、いくらでも誤魔化しがきく気がします。



今回LINEとセクキャバの名刺を見つけてしまったので、また行ったとしてもこれらのものは残すとは思えないし、ずっと不安になりながら信じるしかないのでしょうか。

(もし次行ったことを私が見つけたら、その時は離婚をする予定です。)



女性とのキスやお触りはあったものの、不倫ではなかったためとりあえずは割り切ることにした投稿者さん。どこから不倫かは人それですので、投稿者さんの中で切り替えができているならいいですが、やはりすぐには無理ですよね。



また出張が多いことも不安が募る原因の一つで、その度に夫の行動を気にするのも疲れることでしょう。何かいい対策があれば実践したいですね。

もう行かないという夫にさまざまな声…

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

私はバカなので、

元旦那がもう行かないって言葉を素直に信じて、

詮索もしないし

本気で信じて普通に生活していました。

思い返すこともなく

「もう行かない」って言葉だけで納得してしまい５年後に

ふとスマホを借りるタイミングがあって

向こうも５年も私が詮索も問い詰めも疑いもしないので緩くなってて

普通にスマホに履歴が残っていました💦



なんか2度目は、

(またか…)って感じで割と冷静で、

あ、治らないなー

信じる必要はないかと思います🤔

我が家も色々あってグレーでしたが再構築を選びました！その時に「今まであったあなたの信頼は０」って言って、スマホはいつでも見れるし位置情報も見れるようにしてます☺️



確実に悪さしてないって証明は出来ないけど、自分の不安がひとつでも減るようにして、あとは主人の行動でどこまで反省して信頼を取り戻そうとしてるか様子みるってところで落ち着きました🙏



同じ様な経験をした方の中には、次何かあったときのため、将来子どもが大きくなって離婚するときのために、コツコツと準備しているという声が多数ありました。今すぐに行動を起こすことは無理でも、自分や子どもたちの今後のために少しずつお金を貯めておくというのも一つの手でしょう。



夫を信用できるようになるかは、これからの夫の行動次第です。本当に家族を大切に思うのであれば、これっきりにしてほしいですね。

