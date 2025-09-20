大人が満足する「モンブラン」が集結。麻布台ヒルズの期間限定モンブランフェアがスタート！

秋の味覚に注目するグルメフェア「MONT BLANC SELECTION（モンブラン セレクション）」が、麻布台ヒルズにて開催。王道のモンブランケーキからソフトクリーム、パフェ、マカロンまで、各店思い思いのモンブランが登場します。

暦の上では秋でも、まだまだ暑さが続きそうな気配。こんなときは食だけでも秋気分に浸ってみませんか？

秋に旬を迎える食材に注目するグルメフェア「HARVEST WEEKS（ハーヴェスト ウィークス）」が、東京・麻布台ヒルズにて9月19日からスタート。第1弾は「MONT BLANC SELECTION（モンブラン セレクション）」と題し、麻布台ヒルズ内の16店舗にて個性あふれるモンブランを提供します。

麻布台ヒルズ限定モンブラン3選

今回は16店舗のモンブランの中から、麻布台ヒルズ限定のメニューにフォーカスしてご紹介！

1. ラム酒が香る大人のモンブランソフト

モンブランソフト 写真：お店から

麻布台ヒルズ中央広場の「麻布台ヒルズ KIOSK STAND（キオスク スタンド）」では、ひんやり冷たい「モンブランソフト」750円が登場。濃厚でまろやかなモンブランペーストに、ほのかに香るラム酒がアクセントになった大人のソフトクリームです。

食後のデザートに、ショッピングの合間の小休憩にも、気軽に味わえる本格派スイーツとなっています。

2. 丹波栗の和モンブラン

丹波栗の京都モンブラン 写真：お店から

丹波栗の京都モンブラン 写真：お店から

高級栗のスイーツを提供するラウンジ「HISAYA KYOTO（ヒサヤ キョウト）」では、丹波栗をふんだんに使用した「丹波栗の京都モンブラン」2,000円を提供。滑らかな生クリームと芳醇な抹茶アイスの上から丹波栗のマロンクリームをたっぷりと絞った、上品な甘さの“和モンブラン”です。

麻布台ヒルズ店限定で、抹茶アイスをほうじ茶アイスにも変更できるので、好みやその日の気分で味の違いを楽しんで。

3. ホテルメイドの贅沢モンブラン

和栗モンブラン 写真：お店から

和栗モンブラン 写真：お店から

麻布台ヒルズ内のラグジュアリーホテル、ジャヌ東京のスイーツショップ「ジャヌ パティスリー」からは、国産栗のクリームを贅沢に使用した「和栗モンブラン」1,500円が登場。

マロンクリームの中には、バニラときび砂糖を合わせた口当たりの良いシャンティクリームを忍ばせ、キャラメル色の香ばしいメレンゲと合わせた味わい豊かな一品です。

マロンクリームの中には、バニラときび砂糖を合わせた口当たりの良いシャンティクリームを忍ばせ、キャラメル色の香ばしいメレンゲと合わせた味わい豊かな一品です。

モンブラン セレクションの開催は、9月19日から10月13日まで。ほかにも、パフェやマカロン、クレープなど、各店思い思いのスタイルのモンブランが登場するので、何度も通いたくなること必至です。

※価格はすべて税込

文：平石紗代、食べログマガジン編集部

