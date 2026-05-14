北九州で飛ぶ電動飛行機の正体2026年4月から九州の空に、さまざまな意味でこれまでと一線を画す、異色の飛行機が出現しています。ビジュアルもさることながら、もっとも大きなポイントは、これまでの民間機とは全く異なる駆動源で飛ぶということです。【写真】えっ…これが北九州に出現の「いろいろ異端の航空機」全貌です北九州空港を拠点に開始されたのは、日本初となる「電動飛行機」の実証試験です。この試験は北九州空港