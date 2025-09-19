この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube番組で「セ●クスレス夫婦に共通する危険サイン！」というテーマに答えたのは、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏。視聴者から「夫婦でスキンシップがないのは普通なのか？」という切実な相談に、岡野氏が深く掘り下げて語った。



岡野氏は「この質問は実はとても多くの夫婦が心の中で抱えているテーマなんですよ」と、多くの人が他人には聞きづらい悩みを抱えていることを強調。また「スキンシップの減少は実は体の問題だけではありません。それは心の距離が静かに広がりつつあるサインでもあることが多いんです」と、理由を単なる肉体的問題に限定しない視点を示した。



さらに、「セックスレスとは、ただしていないというだけの状態ではありません。心の回路が閉じかけていることに気づけるかどうか、それが本当の鍵になります」と岡野氏。「特別な愛情表現をいきなり始める必要はありません。まずは、ゼロじゃない状態に戻すこと。そこが温かい関係の再スタートです」とし、日常会話やちょっとした触れ合いの大切さを訴えた。



岡野氏は、現代の夫婦が直面する背景についても解説。「仕事、育児、家事と毎日タスクの連続です。…パートナーと向き合う余力が残っていない。そうすると触れ合いは後回しになり、“一ヶ月、半年、一年”という空白が生まれてしまう」と指摘。「その中で“自分は大切にされていないんじゃないか”という小さな寂しさが信頼を揺るがすきっかけにもなりかねません」と警鐘を鳴らした。



また、年齢を重ねた夫婦にありがちな“見た目”へのコンプレックスもスキンシップ忌避の要因だとしつつ、「パートナーが求めているのは、実は完璧なボディでも、理想的な姿でもない」と強調。「年齢を超えて大切にすべき価値は、触れ合いたいと思える関係性」と温かいメッセージを送った。



さらに会話の減少や過去の拒絶経験が「沈黙」を生み、その沈黙が関係の決定的な距離を作ってしまう危険性を示唆。「たとえ照れくさくても、ぎこちなくても、最近どう？と話しかけること」から再構築が始まるとアドバイス。「イベントをきっかけに“今日はちょっと特別な日だね”と雰囲気を変えてみることも有効です」と夫婦関係修復のコツも伝えた。



動画の締めくくりでは、「スキンシップは特別なことではありません。大切な人に大切だと伝える手段です。遠ざかってしまったのなら、それに気づいた今こそが、向き合い直す絶好のタイミングです」と温かいエール。最後に自身の著書『なぜ妻の一言はカチンとくるのか？』の増刷を報告し、「この本で夫婦のより良い関係を築いてください」と呼びかけた。