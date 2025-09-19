¡È½¸¤á¤¿·ì±Õ»ÈÍÑÉÔ²Ä¡É¤Ê¤É¡Äº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¥ß¥¹5·ïÁê¼¡¤°¡¡ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤¬¼Õºá
¸¥·ì¤Ë¤è¤ê½¸¤á¤¿·ì±Õ¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¥ß¥¹¤¬º£Ç¯¤ËÆþ¤ê5·ïÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤¬¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ï19Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢½¸¤á¤¿·ì±Õ¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¥ß¥¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤êÁê¼¡¤¤¤Ç5·ïµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ïº£Ç¯5·î¡¢ÎäÅà¸Ë¤ÎÅÅ¸»¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê·ì±ÕÀ½ºÞ¤ª¤è¤½1Ëü3700ËÜ¤¬Í¢·ìÍÑ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢º£·î¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¸¥·ì²ñ¾ì¤Ç¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¿Ë¤òÊÌ¤Î¸¥·ì¼Ô¤Ë»É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ß¥¹¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¡¢·ì±Õ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°ìÀÆÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ê½ç½ñ¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤·¤Æ½ç¼é¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤ËÆ±ÍÍ¤Î»ö¸Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢²þ¤á¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
