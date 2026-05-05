海上自衛隊のあぶくま型護衛艦「せんだい」【マニラ共同】小泉進次郎防衛相は5日（日本時間同）、フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談した。関係者によると、海上自衛隊の中古護衛艦輸出に向けた実務者協議の枠組み設置を巡り協議する見通し。防衛協力拡大も申し合わせる方向だ。日本政府は4月に防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器輸出を解禁しており、初の輸出案件となる可能性がある。日本