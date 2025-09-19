¡ÚÁíºÛÁª¡Û¿Ê¼¡Ïº»á¤ò»Ù¤¨¤ë²ÃÆ£¾¡¿®»á¡ÄÌ¾¥³¥ó¥Ó¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯¹â»Ô»á¤¬¤¹¤¬¤ë¡Ö½ô¿Ï¤Î·õ¡×¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ï
¡¡9·î22Æü¸ø¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¤Î¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£Áá¤¯¤â½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÜ²¼ÍÎÏ¸õÊä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤È¹â»ÔÁáÉÄ»á¤À¡£¤É¤Á¤é¤âÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÆ½ÐÇÏ¤Ç½é¤ÎÁíºÛ¤òÁÀ¤¦2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È»²ËÅÌò¡É ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡£¼Ò²ñ¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¤ÎËÌÅç½ã»á¡ÊÀ¯¼£²áÄøÏÀ¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ÃÆ£¾¡¿®¤µ¤ó¤¬¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¸½Ìò¤ÎºâÌ³Âç¿Ã¤Ç³ÕÎ½·Ð¸³¤âÂ¿¤¤¡£ÆüÊÆ¸ò¾Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÁªµóÂÐºö¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÐÌÚÉÒ½¼¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤Ö¡¢µìÊ¿À®¸¦µæ²ñ¡ÊµìÃÝ²¼ÇÉ¡Ë¤Î¥Û¡¼¥×¤Ç¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¤Ç¾®Àô¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤¬¡Ø¥³¥áÂç¿Ã¡Ù¤Ê¤É¤Î³èÌö¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¼ÂÄ¾¤Ê¿ÍÊÁ¤æ¤¨¤«¤½¤³¤Þ¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢2¿Í¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®Àô»á¤À¤¬¡¢¡Ö·Ð¸³ÉÔÂ¡×¡Ö¼ÂÎÏ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂç¤¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÌÅç¶µ¼ø¤Ï¡¢¤³¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ÀÀâ¤ÇÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿È¯¸À¤â²áµî¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡Ø¥Á¡¼¥à¾®Àô¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎµÄ°÷¤¬¹Êó³èÆ°¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤«¤é1Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÁêÅö¤Î½¤Íå¾ì¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ÇÀ¿åÁê¤È¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤«¤Ê¤ê¹¥°ÕÅª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¤´Ö¤â¡Ø¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÈ÷¤¨¤¿¾®Àô¤µ¤ó¤òÉî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¹â»Ô»á¤Î ¡È»²ËÅÌò¡É ¤Ï
¡¡°ìÊý¤Î¹â»Ô»á¤Î ¡È»²ËÅÌò¡É ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¹â»Ô»á¤ÏÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡¢Âè1²óÅêÉ¼¤Ç¤ÏÀÐÇË»á¤ò¤·¤Î¤°181É¼¤ò½¸¤á¤Æ1°ÌÄÌ²á¡£¤·¤«¤·¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤¬½¸¤Þ¤é¤º¡¢¶ìÀï¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÊÝ¼éÁØ¤«¤é¤Î¼õ¤±¤¬¤¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª°Ê¹ß¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»²±¡Áª¤Ç¡ØÅÞ¤ÎÇØ¹ü¤òÆþ¤ì¤Ê¤ª¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤¬¥³¥áÌäÂê¤ÇÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤È±Æ¤¬¤¦¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊÝ¼é·ÏµÄ°÷¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ø¹â»Ô¤ò¿ä¤½¤¦¡Ù¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¤µ¤ó¤¬¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀèÆüÀ¯ºöÈë½ñ¤¬Î¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À ¡ÈÎ¢¶â¡É ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡£À¤´Ö¤äÅÞ°÷¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡ØÎ¢¶âÌäÂê¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¹â»Ô¿Ø±Ä¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾ ¡È½ô¿Ï¤Î·õ¡É ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿ËÌÅç»á¤À¤¬¡¢¡Ö¹â»Ô¿Ø±Ä¤Î½ÅÄÃ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Å²°·½»Ê¸µ¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¤äÃæÁ¾º¬¹°Ê¸¸µ³°Áê¤Î´é¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢É½¤Î¸ò¾Ä¤âÎ¢¤Î¸ò¾Ä¤âÃ´¤¦¤è¤¦¤ÊÂ¦¶áµÄ°÷¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤¤¤¦¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀ¯ºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ËÍê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÁíºÛÁª¤Ç¤ÏÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¿ä¤¹ÅÞ°÷É¼¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤Â¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤ò¸«¤ÆµÄ°÷É¼¤¬Æ°¤¯¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÞ°÷É¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¤É¤ì¤À¤±Ç®¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢ÁíºÛÁªÁ´ÂÎ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Ö¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¡×¤ÎÂ¸ºß¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È´ßÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¹¨ÃÓ²ñ¤È¤¤¤¦¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤È¹â»Ô¤µ¤ó¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤«¤¬ÁíºÛÁª¤Î·ë²Ì¤òº¸±¦¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤Ï¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó°Ê³°¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÆ»¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£Á°²ó¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢º£²ó¤Ï¾®Àô»á¤ò¿ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢´ßÅÄ»á¤â¿ûµÁ°Î»á¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤È¤È¤â¤Ë¾®Àô»Ù»ý¤ò¸Ç¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢´ßÅÄ»á¤È¤·¤Æ¤Ï¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ßÅÄ»á¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡Ø¼óÁêºÆÅÐÈÄ¡Ù¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÀôÆâ³ÕÀ®Î©¤Î¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÛÀÐ¤È¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔÌÀÎÆ¤À¡£