飼い主さんが軽く寝返りを打っただけなのに、ワンコは一瞬で目を覚まして…？番犬として有能すぎる姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で72万1000回再生を突破。「頼もしすぎる」「笑ってしまった」といった声が寄せられています。

【動画：夜中、寝返りを打ったら『床で寝ていた犬』が…カメラが捉えた『衝撃的な反応』】

飼い主さんが寝返りを打ったら…

TikTokアカウント「naachikin」に投稿されたのは、ポメラニアン×柴犬のMIX犬「ミーシャ」ちゃんと飼い主さんが、同じ部屋で寝ていた時の出来事です。

その夜、飼い主さんはベッドで、そしてミーシャちゃんはベッドの下で眠っていました。

すやすやと気持ち良さそうに眠っているミーシャちゃんの寝顔は、天使のように可愛いです。

ところが飼い主さんが寝返りを打った瞬間、ミーシャちゃんのお目目がカッと開いたとか！

ワンコが臨戦態勢に！

「何か動いた…なんだ！？」とベッドの方を振り返りながら起き上がるミーシャちゃん。そしてベッドには飼い主さんがいるだけだとわかると、辺りを見回して異常がないかどうか確認。

さらに歯をむき出しながら「ヴ～」と低い唸り声を上げ、完全に臨戦態勢に入ったとか。

先ほどまで眠っていたはずなのに、これほど素早く臨戦態勢をとれるなんて、番犬として有能すぎます…！

暗闇の中で目を光らせている姿はワイルドすぎて笑ってしまいますが、「飼い主さんを守りたい」という気持ちがミーシャちゃんを警戒心MAXにさせているのだと思うと、たまらなく愛おしいですね。

今後も有能な番犬として活躍してくれそう！

数秒後、「どうやら不審者はいないみたいだな」と一安心したミーシャちゃんは、部屋の隅へトコトコと移動。

まだ床で無防備に寝転がる気にはなれないのか、ラックの下に潜り込んで休み始めたといいます。

「また怪しい音や気配がしたら、すぐに出動しよう」と言わんばかりの姿が頼もしいミーシャちゃん。きっとこれからも番犬として活躍し、お家の平和と飼い主さんを守り続けてくれることでしょう。

この投稿には「いきなり戦闘モードw」「可愛すぎる」「お顔が般若みたいｗ」「めっちゃ強そう」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

