【ロジクールG：RS50 SYSTEM】 10月9日 発売予定 価格：99,440円

ロジクールは、同社のゲーミングブランド「ロジクールG」よりステアリングコントローラー「RS50 SYSTEM」を10月9日に発売する。価格は99,440円

本製品は、現在販売されている「PRO RACING WHEEL」と「G923」の間に位置するミドルレンジステアリングコントローラー（通称「ハンコン」）。ダイレクトドライブを採用しており、最大8Nmのトルク出力を誇るほか、エンジンの回転数や路面の状況変化までリアルに再現する「TRUEFORCE フィードバック」に対応する。

「RS50 SYSTEM」は、ホイールベースの「RS50 BASE」に加えて、ホイールハブ「RS WHEEL HUB」とホイールリム「RS ROUND WHEEL」がセットになっている。また、ホイールベースのみとなる「RS50 BASE」も11月6日に59,950円で販売予定となっている。

【RS50 SYSTEM／RS50 BASE】

加えて「RS50 SYSTEM」に最適なペダル「RS PEDALS」も登場。最大75Kg負荷に対応するロードセルブレーキ、非接触型ホール効果センサーを採用したアクセルペダルに加えて、オプションで非接触型ホール効果センサーの「RS Clutch」も用意される。それぞれ11月6日発売予定で、価格は「RS PEDALS」が22,550円、「RS Clutch」が6,600円となる。

【RS PEDALS／RS Clutch】

