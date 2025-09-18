TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

【秋雨前線南下　雷雨エリア拡大】
日本海側は午前を中心に大雨になるおそれがあります。特に中国地方や北陸を中心に活発な雨雲がかかるでしょう。午後にかけては秋雨前線が南下します。関東から西の太平洋側のエリアでも午後ほど急な雷雨が起こりやすくなるでしょう。市街地でも道路が冠水するような降り方になるおそれがあるので、空模様の変化にお気をつけください。

24時間予想雨量は多いところで、▼中国地方120ミリ、▼北陸・関東甲信・九州北部100ミリ、▼東北80ミリです。日本海側だけでなく、太平洋側でも局地的に大雨になるおそれがあります。

【東京は最後の猛暑日か？】
北から秋らしい空気が流れ込み、北日本や日本海側はきのうよりも大幅に気温の低くなるところがありそうです。一方で、関東は猛烈残暑となるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：22℃　釧路　：22℃
青森　：24℃　盛岡　：21℃
仙台　：26℃　新潟　：26℃
長野　：30℃　金沢　：26℃
名古屋：34℃　東京　：36℃
大阪　：32℃　岡山　：32℃
広島　：31℃　松江　：26℃
高知　：34℃　福岡　：30℃
鹿児島：33℃　那覇　：33℃

関東など太平洋側で日中は気温の上がるところも、雨のあとは空気が入れ替わりそうです。夜はやや秋めく空気を感じられるでしょう。