2026年春よりABEMAにて独占無料放送がスタートするHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』に、指原莉乃、LE SSERAFIMのSAKURAとKAZUHA、ILLITのIROHAとMOKAの5名がスタジオキャストとして出演する。

本番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEとユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、HYBE Americaが手がけるスカウトプロジェクトだ。

2026年の全米デビューを見据えてHYBEのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。本オーディションでは、『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加していたエミリー（EMILY）、サマラ（SAMARA）、レクシー（LEXIE）の3名と共に新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。

