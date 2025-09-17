フィリーズ戦に「1番・投手」で投打同時出場

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地のフィリーズ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、メジャー自己最速タイとなる101.7マイル（約163.7キロ）を記録した。

初回1死、本塁打王を争うシュワーバーを迎えたところだった。初球、内角低めへのフォーシームで101.7マイルを計測。ファウルでカウントを稼ぐと、2ボール2ストライクから高めのスライダーで見逃し三振に仕留めた。本拠地ファンは拍手喝采だった。

6月28日（同29日）の敵地・ロイヤルズ戦でメジャー自己最速101.7マイル（約163.7キロ）をマーク。エンゼルス時代の2022年9月10日（同11日）のアストロズ戦で出した101.4マイル（約163.2キロ）を上回っていた。

オープン戦では2021年3月21日（同22日）のパドレス戦で101.9マイル（約164.0キロ）を計測。日本ハム時代は2016年のソフトバンクとのクライマックスシリーズで日本選手最速165キロをマークしている。（Full-Count編集部）