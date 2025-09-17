ことし2月に放映50周年を迎えた、黒柳徹子（92）が司会を務めるトーク番組『徹子の部屋』。人気シンガソングライター・藤井風（28）が9月8日、同番組に初出演し、SNS上で大きな話題となっている。

【写真】〈64歳差ツーショット〉港区の“高級イタリアン”でスイーツを楽しんだ黒柳徹子と藤井風、藤井の幼少期の姿ほか

藤井風が登場したことで、視聴者やファンにとって”激レア回”となったという。スポーツ紙芸能担当記者が話す。

「藤井さんは全身黒を基調とした”ワンちゃんイメージ”の奇抜なファッションで登場し、徹子さんもそれを見て思わず『わあすごい！』と連呼。トークコーナーでは『（上京するとき）親が大好きで、離れるのが寂しくて泣いた』など、普段は語らない等身大のエピソードを語っていました」

今回のオンエアが”激レア回”と言われた理由はそれだけではない。『徹子の部屋』は、ほぼ編集なしで放送され、司会進行も黒柳任せ。彼女がゲストに質問を投げかけるが、たいてい黒柳のリアクションは薄め。トークが生業のお笑い芸人にも「芸人殺し」と畏れられるほどだ。

しかし、この日の黒柳は”異例のテンション”だった。

「藤井さんが登場するやいなや、黒柳さんは『ずっと会いたかった』『この人すごいのよ』などのっけから大はしゃぎでした。どうやら、黒柳さんはもともと藤井さんのファンで、彼の活躍を知っていたようです。

その場でキーボードを取り出し、『徹子の部屋』のテーマを即興で演奏した藤井さんに対して、黒柳さんはテンション高めにショパンの曲などをリクエスト。一方の藤井さんも『初めて会った気がしない』と意気投合した様子をみせ、番組の最後に黒柳さんは『もう（番組）終わっちゃう。ありがとう、ありがとうね』と名残惜しそうに言葉を漏らした。終始、”旧知の友人”のような雰囲気で語り合っていました」（同前）

トークが盛り上がった黒柳は、番組内で藤井に「ご飯食べに行く？」と誘っていたが、オンエアから1週間後の15日、黒柳が藤井と食事デートをする様子をインスタグラムに投稿。〈社交辞令じゃなかったのか！〉とふたたびネットを沸かせた。前出とは別のスポーツ紙記者が言う。

「投稿されたのは飲みかけのハーブティーを目の前に、音楽アルバムを持って嬉しそうに微笑む黒柳さんと藤井さんのツーショットでした。また同じころ、藤井さんもインスタグラムに写真を投稿。こちらにはスイーツを楽しむ様子が写っていた。

この店は黒柳さん行きつけの港区の”高級イタリアン”です。個室も完備されており、芸能人御用達としても知られます。この店はリクエストがあれば、数ある食材の中から好みに合わせて料理を提供するスタイル。藤井さんはベジタリアンを公言しているので、黒柳さんなりの”心遣い”があったのでしょう」

共演して早々、急激に仲が深まった様子の2人。普段の撮影では見せないはしゃぎぶりを見せた黒柳に、あたたかい視線が送られているようだ。SNSでは〈徹子さん、昔の彼氏と藤井さんを重ねているのでは……？〉といった”考察”も飛び交っている。

「黒柳さんは2017年、『1周まわって知らない話』（日本テレビ系）に出演し、外国人男性と40年間交際した過去を明かしています。このとき男性の国籍などについては言及しませんでしたが、『30代後半で大恋愛をして、遠距離恋愛の末に相手と死別した』と話していた。

その6年後、『中居正広の金曜日のスマイルたち』（TBS系）で、お相手がフランス人のピアニストだったと公表。『才能ある人で、見栄えがちょっといい人』『英語で会話していた』と赤裸々にエピソードを語っている。藤井さんも世界から太鼓判を押される”天才歌手”ですし、彼との共通点を見出して”惚れた”のかもしれませんね」（同前）

64歳差の2人の微笑ましい関係に、今後も目が離せない。