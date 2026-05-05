ショッピングモールの駐車場は便利な反面、「ちょっとのつもり」が思わぬ出費につながることがあります。特に「最初の〇時間無料」という表示に安心してしまい、気づけば想像以上の料金を支払っていた……という経験がある人も多いのではないでしょうか。 実はその背景には、駐車料金の細かな仕組みや見落としがちなルールが関係しています。本記事では、駐車料金が高くなってしまう理由とその仕組みをわかりや