ＮＹ時間の午後に入ってドル円は１４６．３５円付近まで下げ幅を広げている。本日のＮＹ為替市場は明日のＦＯＭＣの結果発表を前にドル安が強まっており、ドル円も２１日線から下放れる展開を強めている。本日の下げで１４６．１５円付近に来ている１００日線に一気に接近。これまで１００日線と２００日線の間でのレンジ相場を約２カ月間続けてきただけに、動向が注目される。



海外のエコノミストからは、日銀は今年、政策金利を据え置くのではとの見方が示されている。米関税の日本経済への影響と日本の政治情勢を巡る不透明感の高まりにより、日銀は来年まで様子見姿勢を維持する可能性が高いという。



その見通しの主な要因として、日銀が２０２６年度のインフレ見通しを２％目標を下回る水準に引き下げたことを挙げている。これは日銀審議委員が物価安定目標の達成に対する自信を失いつつあることを示唆しているという。同エコノミストは次回の利上げ予想を、従来の今年１０月から来年１月に先送りしている。



USD/JPY 146.32 EUR/JPY 173.70

GBP/JPY 199.88 AUD/JPY 97.83



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

