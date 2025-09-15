井上戦の前に行われたWBO世界バンタム級タイトルマッチ

ボクシングのWBO世界バンタム級タイトルマッチ12回戦が14日、名古屋市のIGアリーナで行われ、同級王者・武居由樹（大橋）が同級1位クリスチャン・メディナ（メキシコ）に4回1分21秒TKO負けした。3度目の防衛を果たせず、ボクシング転向から積み上げてきた連勝は11でストップ。涙を流した武居は、胸にある思いを秘めてリングに立っていた。戦績は25歳のメディナが26勝（19KO）4敗、29歳の武居が11勝（9KO）1敗。

王者の姿を見せることができなかった。武居は1回、接近戦でメディナの強烈な右フックを受け、いきなりダウンを奪われた。4回はコーナーに追い込まれ、ラッシュを浴びる。右アッパーの連打で、レフェリーストップとなった。そのまま座り込み、号泣。八重樫東トレーナーに支えられてリングを後にした。

ジムの先輩・井上尚弥の前座として組まれたこのカード。当日のチケットは即完売し、約1万6000人が熱視線を注いだ。前日の公開計量も一般公開され、約1500人が集まった。武居は「尚弥さんの人気なので」と謙虚に語ったが、瞳の奥には闘志が確かに燃えていた。

元K-1王者の武居は、キックボクシングから格闘技に入った。24歳だった2020年12月の試合を最後にK-1を卒業。21年3月にボクシングでプロデビューした。破竹の勢いでKO勝利を重ね、22年の5戦目で東洋太平洋王座を獲得。24年の9戦目でジェイソン・モロニー（オーストラリア）に勝利し、世界王座を手にした。

5月に行われた前戦ではユッタポン・トンデイ（タイ）に圧勝。3度のダウンを奪い、初回TKO勝ちしていた。これまで「緑色のベルトが欲しい」と、WBC世界バンタム級1位・那須川天心（帝拳）との王座統一戦を見据えた発言をしていたものの、この敗戦で遠のいてしまった。

描いた結末には至らなかったが、武居はある思いを胸に秘めてリングに立っていた。

増えてきたジムの後輩、キックボクシング時代から持っている思い

「チームで勝つ」

3日に行われた公開練習では、今回の試合でのテーマを明かしていた。

「チーム八重樫として最後をしっかり締めて、尚弥さんに良いバトンを渡したい」。9日の興行に出場した、中垣龍汰朗、星龍之介、石井武志に加え、自身と同じ14日に日本ライト級王座決定戦を行った今永虎雅の名前を挙げ、思いを口にした。4人はいずれも勝利を収めており、チームとしての締めくくりが武居だった。

さらに「スパーリングでは田中将吾がやってくれたり、後輩たちの力を借りている。そのおかげで勝ちに行く用意ができている」と感謝も口をついた。気づけばボクシングの世界でも、後輩が増えてきた。「キックの時代、19歳くらいの時から、自分が背中を見せて引っ張っていくという気持ちはずっと持っている」。力を込めた上で「大橋ジムでは尚弥さんありきですけどね」と笑って話す。

12戦目にして初の黒星。試合後は今後について「自分の中でまだ状態が受け入れられてないので、ゆっくりしてから答えを出します」とした。背負った思いと悔しさが、武居を次の戦いへ押し出すはずだ。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）