「これが育児のリアル…」おもちゃだらけの部屋が“まさかの姿”に！4.7万人が共感した理由【ママリ】

「これが育児のリアル…」おもちゃだらけの部屋が"まさかの姿"に！
子どもの発想力はすごい
子どもの柔軟な発想には驚かされることがありますよね。常識にとらわれない行動に笑わせてもらったり、時にはちょっとショックを受けたりすることもあるかもしれません。
©︎hana87_maron
冷蔵庫あけてびっくりした。
これが育児か
息子さんが隠したおもちゃは、なんと冷蔵庫の中にあったそう。こんなに大量のおもちゃをよく冷蔵庫に入れたな…と感心してしまいますし、子どもならではの発想ですよね。
この投稿に「うちもお風呂入ってる時にふと顔を上げたら、シャンプーリンスリモコンと並んでいたことがあります」「鍋の蓋開けたらウルトラマン入ってた」などの共感リプライがついていました。時には困らされることもありますが、育児中ならではのできごとは思い出に残るのではないでしょうか。子育ての醍醐味を感じられるすてきなエピソード投稿でした。
健診で気になる「わが子の発達状況」
子どもの定期健診では、発達状況や健康状態について医師や保健師などに相談することができます。不安を伝えて助言してもらうことでホッとすることもあれば、余計に不安になることも。いずれにしても、わが子の状況を正しく認識することが大事ですよね。
今回紹介するのは投稿者・☺︎サーモンちゃん🐟🎀1y7さんのお子さんが、1歳半健診を受診したときのエピソードです。
昨日の1歳半健診にて
👨⚕️「わんわんとか言える？」
💁♀️「わんわん...言わないですね」
👨⚕️「親の言葉に反応したりする？いやとかハッキリ言える？」
💁♀️「言えない...」
👨⚕️「はい、ではインフルワクチン打つねー💉（グサ）」
👶「いぃぃやぁああああ😭」
💁♀️「あ、いま言いました初めて」
👨⚕️「言えるね」
1歳半健診の医師の問診で、発語がないと伝えた☺︎サーモンちゃんさん。「いや」も言わないことに不安を覚えた様子が伝わりますが、その後インフルエンザの注射をされると「いやー」とハッキリ発語したというお子さん。もしかすると「いや」という言葉は知っていても、あえて口にするほどイヤなことがなかったのかもしれませんね。
この投稿に「平和」「良かった」「思わず笑った」というリプライがついていました。注射をされて思わず本音が出たのかと思うとかわいいですし、意思表示できた大きな成長を実感しますね。たくましい成長の瞬間にほっこりする、すてきなエピソード投稿でした。
まさかの寝坊、起きたら園バス発車15分前
どんなに気をつけていても寝坊をしてしまうことはありますよね。アラームに気付かなかったり、無意識にスヌーズを解除してしまったりした経験は誰にでもあるのではないでしょうか。
この日、幼稚園バスが来る15分前に起きたという投稿者・ばうむ@3y +0yさん。「もう間に合わない!?」と思うような状況ですが、焦りながらもどうにか間に合わせようとするママの様子を見た3歳の息子さんは、意外な行動に出たそう。
今朝初めて寝坊してしまった。起きたら幼稚園バスがくる15分前。慌てて息子を起こしてアワアワ準備してたら、いつも着替えなさいと言っても動かない息子が「ママ、お弁当じゅんびして！そのあいだに、ぼくはきがえる！」と一人で着替えてた。しかも自分でオシッコも行った。毎日寝坊した方が良いのか
幼稚園バス発車15分前に起きた状況では、頭も真っ白になり、何から手をつけたらいいのかわからなくなりそう。そんな中、普段は自発的に登園準備をしないという3歳の息子さんですが、慌てるママを見て急にスイッチが入ったよう。見違えるようなキビキビした動きを見せたという息子さん、ママは頼もしく思ったことでしょう。
この投稿に「いざというとき頼れる息子さん、カッコいい」や「成長してますね」といったリプライがついていました。寝坊をきっかけに息子さんの意外な一面を知ることができ、ママとしてもうれしかったはず。寝坊は焦ったと思いますが、息子さんの成長への喜びもにじむ、すてきなエピソード投稿でしたね。
