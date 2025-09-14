·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë²÷Åê¤Î¡È¸«»¦¤·¡É¤Ï¡ÖºÇ°¡×¡¡¥É·³ÂÇÀþ¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ø¤ÎÌµ±ç¸î¤Ö¤ê¤ËµåÃÄOB¤â²×Î©¤Á¡ÖËÜÅö¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×
¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÌöÆ°¤·¤¿»³ËÜ(C)Getty Images
¡¡¶»¤ò¤¹¤¯¤è¤¦¤Ê²÷Åê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î12Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¡£7²ó¡Ê91µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ1¡¢1¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏÅê¡£9²óÆó»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¤¿Á°²óÅÐÈÄ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅ¨ÃÏÁûÁ³¡ª¡¡»³ËÜÍ³¿¤Î°µ´¬Ã¥»°¿¶¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡È¤³¤ÎÆü¤â¡É»³ËÜ¤Ø¤Î±ç¸î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£½é²ó¤Ë¤³¤ÎÆüÍ£°ì¤ÎÈï°ÂÂÇ¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ°Ê¹ßÂÇ¼Ô20¿ÍÏ¢Â³¥¢¥¦¥È¤ÎÎ¥¤ì¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿ÇØÈÖ¹æ18¤ËÂÐ¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ï7²óÉ½¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Î¥½¥í¥¢¡¼¥Á¤Ç1ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡£10²óÎ¢¤Ë¼é¸î¿À¤Î¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ËþÎÝ¥µ¥è¥Ê¥é¥¢¡¼¥Á¤òÈïÃÆ¤·¡¢·ë²ÌÏÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÅêµå¤Ï¤Õ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤â¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£µ¨¤Î»³ËÜ¤Ïµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤¹¤ë162²ó1¡¿3¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨2.66¡¢Ã¥»°¿¶Î¨10.37¤È°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¸«Êý¤«¤é¤Î±ç¸îÎ¨¤Ï3.31¤È¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¿ôÃÍ¤Ë¡£ÎÏÅê¤¬¡È¸«»¦¤·¡É¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄOB¤«¤é¤â¡¢Ã²¤¸ò¤¸¤ê¤Î¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Èô¤Ö¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØSports Net LA¡Ù¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ø¥¢¥¹¥È¥óJr.»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï¥ê¡¼¥°¤Ç5ËÜ¤Î»Ø¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¤ÎÅê¼ê¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈà¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤âËÜÅö¤Ï²ù¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¡£¤¤Ã¤È¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡Ø¥ä¥Þ¤ÎÀèÈ¯µ¡²ñ¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÂÇÀþ¤ÎÊ³µ¯¤òÍ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Öº£¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤è¤ê¤â¾¡Íø¤¬½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤À¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÅêµå¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏºÇ°¤À¡×¤È¸Æ±þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Î¥Þ¡¼¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¥Ñ¡¼¥é»á¤À¡£MLBÄÌ»»1747°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ì¾Í··â¼ê¤â¡¢²×Î©¤Á¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁê¼ê¤òÍÞ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤â¤½¤¦¤À¡£ÂÇÀþ¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Åê¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë±ç¸îÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤·¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ»ÄÇ°¤À¡£»ä¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ê¤é¡Ø¤¢¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò±ç¸î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»³ËÜ¤ËÇòÀ±¤¬ÉÕ¤¯Æü¤Ï¤¤¤ÄË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤é¤Ã¤¤·¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ÎÊ³µ¯¤ò´ê¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]