無限に楽しめる♡パンケーキ食べ放題「ニラックスブッフェ」限定コース

甘い香りに包まれる幸せなひととき♡全国で展開する「ニラックスブッフェ」では、ふわふわのパンケーキとホイップクリームを無限に楽しめる「無限パンケーキ＆ホイップコース」がWEB予約（LINE予約）限定でスタートしました。14時以降限定で、スイーツも食事も思う存分味わえる大満足のプランです。家族や友人と一緒に、自由なアレンジでパンケーキの新しい楽しみ方を発見してみませんか？

無限パンケーキ食べ放題の魅力

「無限パンケーキ＆ホイップコース」は、通常コース料金のままパンケーキとホイップが無料で食べ放題になる特別プラン。

デザートコーナーのフルーツやソースを添えたり、唐揚げにメープル風シロップをかけて甘じょっぱい味を楽しんだりとアレンジも自由自在。日常の食事にプチご褒美をプラスできます♪

TGIフライデーズ♡フレアバーテンダー鈴木明広の特製カクテル販売

スイーツ以外も充実のブッフェ

ブッフェの魅力はスイーツだけではありません。サラダやデリ、ジューシーな唐揚げ、ピザやパスタといった定番メニューに加え、うどんやラーメンなどの麺類も充実。

お子さまから大人まで大満足のラインナップで、シーンを選ばず利用できます。

実施店舗と利用方法

「無限パンケーキ＆ホイップコース」はWEB（LINE）予約限定で、平日・土曜の14時以降に実施（一部店舗は16時以降、日曜・祝日除く）。

対象は飲茶コースまたはスタンダードコース以上の利用者で、他クーポンや割引との併用は不可。全国のグランブッフェやザ ブッフェなど多数の店舗で楽しめます。

詳細や対象店舗は公式HPからご確認ください。

ふわふわのパンケーキとたっぷりのホイップが無限に楽しめる「無限パンケーキ＆ホイップコース」は、甘いもの好きにはたまらない夢のようなプラン。

スイーツもお食事も充実しているので、家族や友人と一緒にワイワイ楽しめます。全国の対象店舗で、日常にちょっと特別な時間を添えてみませんか？次のお出かけや女子会にぴったりのプランです♡