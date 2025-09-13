少子化が止まらない日本。将来に不安を持つ人も多い中、「結婚」というハードルも高くなっています。それでも、2024年の婚姻数は48万人を超え、２年ぶりに増加傾向と、「将来は結婚したい」と考える若者は少しではありますが増えているのかもしれません。



【画像】既婚者の出会いのきっかけ

そこで、10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、全国の現役高校生580人を対象に行った「ずばり！あなたは結婚したいですか？」というアンケートの結果を公表した。



「あなたは結婚したいですか？」と聞いたところ、80.2%が「結婚をしたい」と回答。大多数の現役高校生が将来結婚をすることを夢見ていることが分かった。



主な結婚したい理由を見ていくと、女子高生で最も多かったのが、「1人が寂しいから」「１人でいるのが悲しいから」「生涯孤独はいやだから」「1人で死にたくないから」「人生を1人で生きるのは寂しい気はするから」「孤独死したくないから」などの“１人は寂しい”という意見だった。



一方、男子高生で最も多く寄せられたのが、「幸せになりたいから」「好きな人と幸せな時間を過ごしたいから」「彼女と共に生活する幸せを味わいたい」「結婚したら妻がいて不自由になるけど、色々な幸せを築けると思う」といった“幸せになりたい”という声で、女子高生以上に“幸せ”について回答する男子高生は多く、幸せな人生を送るには結婚は必要不可欠なものと考えているようだった。



また、「結婚をしたくない」と回答した19.8%の高校生からは「自由に生きていきたい」と考えている傾向が強く出ていた。



（よろず～調査班【ライフ】）