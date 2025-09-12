¡Ö30MS¡×¤è¤ê¿·¥·¥¹¥¿ー¡Ö30MS ¥Ù¥ë¥Ù¥ê¥¢¡á¥Ù¥ê¥£¥¹¡Ê¥Õ¥§¥íー¥Á¥§¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡×¤¬2026Ç¯3·îÈ¯Çä¡ª¡Ú#À¸ÇÛ¿®30ML¡Û
¡Ú30MS SIS-Hc106k ¥Ù¥ë¥Ù¥ê¥¢¡á¥Ù¥ê¥£¥¹¡Ê¥Õ¥§¥íー¥Á¥§¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡Û 2026Ç¯3·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§3,850±ß
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MS SIS-Hc106k ¥Ù¥ë¥Ù¥ê¥¢¡á¥Ù¥ê¥£¥¹¡Ê¥Õ¥§¥íー¥Á¥§¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡×¤ò2026Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,850±ß¡£
¡¡º£²ó9·î12Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÇÛ¿®¡ÖÂè11²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤¬½éÈ¯É½¤µ¤ì¡¢2Ãú¤Î¥í¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò¤«¤Þ¤¨¤¿Í¦¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ä¡¢¥±¥í¤Ù¥í¥¹¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þー¥¯¤ä¥Ñー¥Ä¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÚÂè11²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡Û
(C)BANDAI SPIRITS 2021