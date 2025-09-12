J1¤Ç6¿Í¤À¤±¡ÄÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò»Ù¤¨¤ë¶Ã°Û¤Î¡É¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¬¥¤¡É¡¡»Ø´ø´±¤¬µá¤á¤ë¡Ö¿©»ö¤È¿çÌ²¡×
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç³«Ëë¤«¤é28»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ìÃæ¤Î26ºÐ¤Ï¡¢²áÌ©ÆüÄø²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£·î¾å½Ü¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡2Àï¤Ç¤âÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¿´µ»ÂÎ¤ÇÀä¹¥Ä´¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤ëÅ´¿Í¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÆ£¹¾Ä¾¿Í¡Ë
¡¡¤¤¤è¤¤¤è½ªÈ×Àï¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1ÀïÀþ¤Ç¡¢2·îÃæ½Ü¤Î³«Ëë¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬²¿¿Í¤¤¤ë¤«¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Åú¤¨¤Ï¤ï¤º¤«6¿Í¤È¤Ê¤ë¡£ACLE¤Î´Ø·¸¤Ç¾Ã²½»î¹ç¿ô¤¬Â¿¤¤FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎDF¾»»Ò¸»¤Î29»î¹ç¡¦2610Ê¬¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎDF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥ó¡¢²£ÉÍFC¤ÎDF¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÎMF°ð³À¾Í¡¢¤½¤·¤ÆÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¸Å²ìÂÀÍÛ¤¬28»î¹ç¡¦2520Ê¬¤ÇÂ³¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÇð¡¢±ºÏÂ¡¢²£ÉÍFC¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢3Æü¤È7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à¡¹·è¾¡¤Ç¤È¤â¤ËÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¸Å²ì¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£8·î31Æü¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤È¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤«¤éÃæ2Æü¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤ÎÂè1Àï¡¢¤µ¤é¤ËÃæ3Æü¤ÇÂè2Àï¤È8Æü´Ö¤Ç3»î¹ç¤òÀï¤¦²áÌ©ÆüÄø¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç4-1¡¢¥Û¡¼¥à¤Î»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç1-0¤È¡¢2Àï¹ç·×¥¹¥³¥¢5-1¤Ç¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë°µ¾¡¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿Âè2Àï¸å¤Ë¸Å²ì¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£Èè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤Î½ë¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¼ã´³±Û¤¨¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯ÂÎ¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£º£Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁê¼ê¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆÂÎÅª¤Ë¤ÏÁ´Á³ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸Å²ì¤Ï¡¢Çð¤Ç¤âÄ¾¶á¤Î3»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿Í£°ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Âè2Àï¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ¤Îµ¤²¹¤¬27.7ÅÙ¡£Ê¡²¬Àï¤Î30.4ÅÙ¡¢Âè1Àï¤Î29.8ÅÙ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð³Î¤«¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶Ã°Û¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Ö¤ê¤Ë¤Ï´¶Éþ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
¸ø¼°Àï36»î¹ç¤Î¤¦¤Á33»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì
¡¡²áµî5¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢¸Å²ì¤¬·ç¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«6»î¹ç¡£¤½¤Î¤¦¤Á2»î¹ç¤Ï½Ð¾ìÄä»ß¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¹ç·×¤Ï1Ëü5467Ê¬¤Ë¡¢²ÔÆ¯Î¨¤Ï¼Â¤Ë96.5%¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ø²æ¤Ë¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤â¤Û¤ÜÌµ±ï¤À¤Ã¤¿¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Ö¤ê¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤µ¤é¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÇð¤¬Î×¤ó¤À¸ø¼°Àï36»î¹ç¤Î¤¦¤Á33»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1st¥é¥¦¥ó¥É2²óÀï¤È¡¢¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ý¤È¤ÎÆ±3²óÀï¡¢¤½¤·¤ÆÅìÍÎÂç³Ø¤È¤ÎÅ·¹ÄÇÕ2²óÀï¤À¤±¡£»³¸ýÀï¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â³°¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¸å¼Ô¤Ç¤ÏÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ËÌÜ¤ò°Ü¤»¤Ð¡¢7·î¤Ë¤ÏÌó5Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ØÉüµ¢¡£´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î¹á¹ÁÂåÉ½Àï¤È´Ú¹ñÂåÉ½Àï¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËµÏ¿Åª¤Ê¹ó½ë¤¬Â³¤¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤ò¿ª¤ó¤À¤Ï¤º¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î²Æ¾ì¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó½Ð¿È¤Î¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤ÎÍ×µá¤¬¤¢¤ë¤È¸Å²ì¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¿©»ö¤È¿çÌ²¤ÎÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¿¤À¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÙÂ©¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÎ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë»þ´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¸Å²ì¤¬¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë8»þ´Ö¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£6·î°Ê¹ß¤Ï¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¸á¸å¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤ëÆü¤Ê¤É¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤á¤ÎÃë¿©¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¸å¤Ë30Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î²¾Ì²¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï¤¦¤Þ¤¯¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤â¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò´ðËÜÅª¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
J¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Áè¤¤¤â²Â¶¤Ø
¡¡Ì¤Á½Í¤ÎÂçº®Àï¤¬Â³¤¯¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡¢Çð¤Ï¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë¾¡¤ÁÅÀ1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤ÎÂè2Àï¤«¤éÃæ4Æü¤Î12Æü¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÅÀ53¤ÇÊÂ¤Ó¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇÇð¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î¥Û¡¼¥à¡¢¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡È6¥Ý¥¤¥ó¥È¥Þ¥Ã¥Á¡É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çÀï¾ì¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸Å²ì¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤Þ¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ð¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µþÅÔ¤ÈÇð¡¢¿À¸Í¤Ë¼¯Åç¡¢Ä®ÅÄ¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ò²Ã¤¨¤¿6¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Âè27Àá½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÅÀ2¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ë¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢5¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÇÇð¤Ï3Ê¬4ÇÔ¤È¼Â¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£·î¤ÏÁ°È¾Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¿À¸Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ú¤Ê¬¤±¤¿¹Åç¤È¤Î°ìÀï¤âÂÔ¤Ä¡£·è°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¸Å²ì¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö9·î¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½ª¤¨¤ë¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÎ×¤ß¤¿¤¤¡£Å·¹ÄÇÕ¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¡Ê¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤È¤Î¡ËÆó´§¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â»Ä¤ê»î¹ç¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡10·î8Æü¤È12Æü¤Î½à·è¾¡¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤È¡¢12·î6Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤ÇÁ°È¾Àï¤ËÂçÇÔ¤·¤¿Ä®ÅÄ¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´ü¤¹¥ê¡¼¥°Àï¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÂç¤Ç»Ä¤ê13»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ì¤ÇÁö¤ê¤¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä´¿´î¤Î¾Ð´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¸Å²ì¤ÏÆÃ¤Ë¿çÌ²¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÆ£¹¾Ä¾¿Í / Fujie Naoto¡Ë