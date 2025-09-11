食道がんにより活動を休止していたお笑いコンビとんねるず・石橋貴明（63）の近影を「女性セブン」が報じている。

【写真】「右腕には採血の痕も…」石橋貴明のホッソリ姿の現在

8月下旬の昼下がり、病院から出てきた石橋はグレーのポロシャツにキャップをかぶり、手や短パンから露出したふくらはぎは以前よりもほっそりしてみえる。

石橋は今年4月3日、自身のYouTubeチャンネル『貴ちゃんねるず』で「去年の秋からちょっと体調がよくなくてですね。なんとか頑張って働いていたんですけども、今年の2月にあまりにも体の調子が悪くて病院で検査しましたところ、がんになってしまいました」と食道がんに罹患していることを公表。同月16日には咽頭がんの併発も明かしていた。

バラエティ界を長く牽引してきた石橋の突然の報告から約5か月経つが、いまだ復帰の発表はない。芸能関係者が語る。

「石橋さんが病気を公表した際、『帝京魂を出して、この病気に必ず打ち勝って復帰いたします！』と力強く宣言していました。

同日には、娘で女優の石橋穂乃香さんがインスタグラムに〈父は”病室が狭い！”と愚痴を言っていたくらい元気なので、どうか皆様安心して気長〜に待っていてくださったら娘にとってそれ以上のことはありません〉と投稿し、ほっと胸を撫で下ろしたファンも多かったことでしょう」（芸能関係者）

すぐに表舞台で元気な姿を見せてくれると信じられていたが、活動休止からまもなく、石橋に関する別のニュースが世間を騒がせることとなる。フジテレビ問題に関する、第三者委員会の調査報告書の「重要な類似事案」に登場する「有力な番組出演者」が石橋であると報じられたのだ。

報道に対し、石橋は〈10年余り前のことで記憶が曖昧な部分もありますが、記事にあった方々と会食した覚えはあります。そこで起きた詳細については、かなり深酒をしてたためか、覚えていないのが正直なところです〉と説明し、〈同席された女性の方には、不快な思いをさせてしまったことを、大変申し訳なく思っております。かなうのであれば、快復後直接お会いして謝罪させていただきたく思います〉と謝罪していた。

「抗がん剤」の副作用と戦って

他方、石橋がメインで出演し、毎夏の恒例となっていた特番『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』（フジテレビ系）が、今夏は放送見送りとなったことにも、さまざまな声があがっていた。

「2018年まで放送されていた『とんねるずのみなさんのおかげでした』内の人気コーナーであり、番組終了後も特番として放送されていた『細かすぎて』。2022年までは冬に、2023年からは冬と夏の年2回に放送されていました。しかし、今年は9月に入っても放送されませんでした」（同前）

9月8日、フジテレビが行った10月期以降のコンテンツラインナップ発表会にて、同番組が今夏放送されなかった理由として、赤池洋文編成管理部長が「石橋さんがご病気だったことと、もろもろのことが決定できておりませんでしたので、総合的な判断により決めました」と説明している。

「世間ではフジテレビ問題の余波を疑う声もありましたが、どうやら体調が芳しくないようで……。毎年恒例の特番としては、テレビ朝日系の『夢対決！ とんねるずのスポーツ王は俺だ！！』にも出演していますが、こちらも今年は見送りとなる可能性が囁かれています。

とはいえ石橋さん本人は復帰の意思が強く、療養に入ってからもテレビ業界の方と何度か前向きな話をされていたとも聞いています。抗がん剤の副作用はキツいものがありますが、快復を待ちたいところです」（同前）

“タカさん”の元気な姿を待っているファンは多い──。