まったく面識のない億万長者がネイマールに遺産160億円ポン！ さて気になる使い道は？
ブラジルのサッカー界の伝説、ネイマール（33）が、まったく面識のない独身で子どものいない億万長者から唯一の相続人に指名されたと話題になっている。遺産は不動産、投資、株式など、多岐にわたる資産で構成されており、その総額はなんと1億1000万ドル（約160億円）！
一般人なら人生が根底からひっくり返る金額だが、ネイマールはすでにそれをはるかに上回る資産を持っている。著名人の資産を推定する米サイト「セレブリティー・ネット・ワース」によると、資産総額が4億5000万ドル（約660億円）だ。
この遺言は2023年6月に正式に作成され、2人の証人の立ち会いのもとで認証された。この匿名の億万長者はネイマールを唯一の相続人に指名した理由として、「個人的に彼に共感している」と語った。
ネイマール自身は公式なコメントを出していない。彼の代理人も裁判所からの正式な通知を受けていないという。
ネイマールはこれまでさまざまな慈善活動を行っており、側近によると、もしこの遺産が法的に承認されれば、慈善活動やブラジルのユーススポーツへの投資を通じて、億万長者の遺志を尊重する計画を立てているという。