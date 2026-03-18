ブラジルサッカー連盟（CBF）は3月16日（日本時間17日）、同月27日におこなわれるフランス戦、31日クロアチア戦に臨む代表メンバーを発表した。この2戦は北中米W杯前の最後の実戦であり、W杯メンバーとなる26人を占う意味でも今回のメンバー入りは重要だった。GKアリソン（リバプール）、DFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン）、MFカゼミロ（マンチェスター・ユナイテッド）、FWヴィニシウス（レアル・マドリー）と、代表