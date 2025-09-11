【26年北中米ワールドカップ】出場国18か国決定！ 残り30枠の行方、10月にアジア２枠＆アフリカ７枠が確定へ
2025年９月に開催された各大陸予選を終えた段階で、北中米ワールドカップ出場を決めたのは18か国。開催国のアメリカ、メキシコ、カナダに加え、南米勢の６か国（アルゼンチン、エクアドル、ブラジル、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイ）、アジア勢の６か国（日本、オーストラリア、韓国、ヨルダン、イラン、ウズベキスタン）、オセアニア地区のニュージーランド、アフリカ勢の２か国（モロッコ、チュニジア）である。
残り30枠の内訳は以下の通りだ。
・北中米カリブ海地区（残り３枠＋大陸間プレーオフ２枠）
３次予選の次回開催は10月予定。
・南米地区（残り０枠＋大陸間プレーオフ１枠）
ボリビアが大陸間プレーオフへ（開催は2026年３月予定）。
・アジア地区（残り2.5枠）
４次予選が10月に実施予定。
・アフリカ地区（残り7.5枠）
グループステージ残り２試合が10月に開催予定。
オセアニア地区（残り０枠＋大陸間プレーオフ１枠）
ニューカレドニアが大陸間プレーオフへ（開催は2026年３月予定）。
ヨーロッパ地区（残り16枠）
予選の次回開催は10月予定。
このように進行具合は大陸ごとに異なっており、特にヨーロッパ予選は10月から山場を迎える。一方で、10月の段階で確実に出場国が決まるのは、アジア２枠とアフリカ７枠の計９枠。北中米やヨーロッパでも、結果次第で追加の出場国が確定する可能性がある。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
