『高校生クイズ』サイレン鳴り津波警報→会場急きょ変更「歌舞伎町のわけわからんところに…」 SixTONESが踊る展開
日本テレビ系の毎年恒例『全国高等学校クイズ選手権』が9日夜に放送され、「津波の影響で急遽予定していた会場で（クイズを）できなくなってしまいました」と伝えられる場面があった。
【写真】『高校生クイズ』歌舞伎町でSixTONES松村北斗＆森本慎太郎が踊る
小田原城下でクイズの途中、サイレンが鳴り、津波警報が発令された。その後、準決勝進出校が決定。一方、敗者復活戦で向かったのは、東京・歌舞伎町の輝くスペース。きらびやかなステージで、同局バラエティー番組『Golden SixTONES』から、SixTONESの松村北斗と森本慎太郎がマツケンサンバ衣装で舞った。
石川みなみアナウンサーは「津波の影響で急きょ予定していた会場でできなくなってしまいましたので、スタッフが悩みに悩み抜いた結果、彼らの番組コーナーをクイズにしてしまおうということで、『Golden SixTONES』の名物コーナーをアレンジしたコーナーを考えました」と発表した。
感想を聞かれ、灘高のメンバーが「歌舞伎町のわけわからんところに入った」と漏らすと、松村は「東京っておもしろいところなんだなと思ってもらえれば」とにっこり。敗者復活戦も命運が分かれたが、森本は「うれしいも苦しいも全部ひっくるめて踊ればいい！」と、全員でダンスする展開となった。
TVerで9月16日午後7時59分まで見逃し配信を実施。
