とうとう出たわね。

本日発表された、Apple（アップル）のワイヤレスイヤホン新製品「AirPods Pro 3」。いろいろと機能が追加されたり、パワーアップしているのですが、なかでも未来を感じさせてくれたのが、ライブ翻訳機能です。

言語の壁を越えてきた

AppleのAI「Apple Intelligence」により、AirPods Pro 3の外部音取り込み機能を使って相手の声を認識し、別言語に翻訳してくれるというもの。相手の話したことがリアルタイムで翻訳されて耳に届くって、なんだかすごい。ドラえもんの秘密道具みたい。

自分がしゃべった言葉を翻訳して、iPhoneに表示させることも可能。これで言語の異なる方とのコミュニケーションもバッチリ。

話者が2人ともAirPods Pro 3を装着すれば、iPhone不要でライブ翻訳を使った会話ができます。未来が現実になった瞬間、見ちゃった気分です。もう、言語の壁なんて昔の話なんですよ。

日本語は年末までに対応予定

ちなみにAirPods Pro 3は9月19日発売なんですが、そのタイミングでは、英語（英国、米国）、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語に対応しています。日本語は対応してないんです。

なので、AppleのAirPods Pro 3の製品ページには、このライブ翻訳機能については記述が一切ありません。さっき見たイベント、夢だったのかと思いましたよ…。

でも、安心してください。公式のプレスリリースには「年末までに日本語、イタリア語、韓国語、中国語（簡体字）に対応予定」という記述を発見。追加されたらぜひ試してみたいですね。

AirPods 4やAirPods Pro 2でも使える

実はこのライブ翻訳、AirPods 4やAirPods Pro 2でも使えるみたいなんです。プレスリリースには以下のように記されています。

AirPodsのライブ翻訳は、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4と最新のファームウェアを実装したAirPods Pro 2以降で、Apple Intelligenceを有効にしたiOS 26以降を搭載したiPhoneとペアリングした場合に利用できます。

ちなみに僕、初代AirPods Proをいまだに愛用しているので、ライブ翻訳は使えませんね…。これを機に買い換えるかな。

