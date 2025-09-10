イサクがリヴァプール移籍について口を開く「誰もが全体像を把握しているわけではない」「もう終わったこと。何も問題はない」

イサクがリヴァプール移籍について口を開く「誰もが全体像を把握しているわけではない」「もう終わったこと。何も問題はない」