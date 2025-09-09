´¶À÷À¤ÎÉÂµ¤¤ÇµÙ²ËÃæ¡Ö777¤ÎÆü¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¡×ÃËÀ¾ÃËÉ»Î¤¬¸ºµë½èÊ¬
ÉÂµ¤µÙ²ËÃæ¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢·§ËÜ»ÔÅì¾ÃËÉ½ð¤Î20Âå¤ÎÃËÀ¾ÃËÉ»Î¤¬¸ºµë½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾ÃËÉ»Î¤Ï6·î18Æü¤«¤é7·î12Æü¤Þ¤Ç´¶À÷À¤ÎÉÂµ¤¤ÇµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7·î7Æü¤Ë3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ»Î¤ÏµÙ²ËÌÀ¤±¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿»ö¤ò¾å»Ê¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤Ë´ó¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢±³¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ3¤«·î´Ö¤Î¸ºµë½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÃËÉ»Î¤Ï¡ÖÎáÏÂ7Ç¯7·î7Æü¤È7¤¬ÊÂ¤Ö±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£