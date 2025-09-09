この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」を運営するカウンセラーで作家のRyota氏が、「【中年の危機】ミッドライフクライシスの乗り越え方／これからの人生をしくじらない秘訣がこれだ！」と題した動画を公開。主に40代前後で直面する“中年の危機”をどのように乗り越えるか、そのための生き方や価値観の考え直しについて語った。



Ryota氏は冒頭で「だいたい40歳前後ぐらいで、自分の人生これでいいのかなとか、キャリアってこれでいいのかなってすごく悩んじゃって、もやもやしたり、危機感を覚えたりするんですね」と指摘。これまでの人生やキャリアに迷いが生じる世代に向け、「これからの人生の基準を変えることなんですよ」「自分に合った価値観の行動をとっていると、人生の満足度っていうのが上がるんです」と、従来の“夢”や“野心”とは異なる、各自の価値観に沿った生き方の重要性を強調した。



また、なぜ中年の危機が訪れるのかについては、「人生のおよそ半分を過ごしたわけですから、今後、人生のタイムリミットを意識するんですよ」と説明。そのため「これでいいのかなって真剣に悩んじゃうわけです」と述べ、「リスクをほどほどに減らして行動するっていうのは大事なんですよ」「動きづらいなとかっていう葛藤で、また悩んじゃう」とリアルな心境を吐露した。



そして、中年期で“しくじる“生き方として「名誉とお金ばっかり求めるってことです」と断言。「名誉とお金はあくまで手段であって、それがあればイコール幸せではない」「お金と名誉っていうのは安心とか満足の代用品にはならない」と、煌びやかな社会的成功の影に潜む“虚しさ”や“本当の満足”の見落としについて独自の見解を語った。



重視すべきなのは“毎日の暮らし”であるとし、「私たちの日常っていうのは、ほぼほぼ暮らしです」「暮らしの中で満足できていれば、私たちは納得いく人生を過ごせているわけです」と指摘。例えば、「家に帰ったら温かい言葉をかけてくれる」「みんなでご飯を食べて笑ったりできる」、そんなごく普通の暮らしにこそ人生の幸せはある、とアドバイスする。



また、60代・70代の人生の先輩たちからもらった教訓として「仕事ばっかりじゃなくてよかった」「もっと家族との時間を過ごせばよかった」「会いたい人に会えばよかった」など後悔談の多さに触れ、「選ぶなら家族関係や人とのつながり、遊びや行きたい所に行くことの方が大事だと教えてくれる」と紹介した。



Ryota氏自身の体験も鮮明に語る。「長男の子育て時代は、仕事に追われて寝てるタイミングしか会えなかった。その時に“このままでは父親として記憶に残れない”とショックを受け、独立を決意」したとし、現在は時間とお金の使い方を家族重視にシフト。「私が家にいて、子供のイベント全部に参加できる。子供からパパ遊ぼうと言ってもらえる今の暮らしが、本当に幸せ」と心境を明かした。



「自分が満足して納得できるように生きるしかない」「大半の人はもっと頑張れば出世したり幸せになれると思いがちだけど、必ずしもそうとは限らない」と現実的かつ温かいメッセージを発信。



最後に、急激な変化はストレスにつながりやすいため、「仕事や住まいを一気に変えることは難しい。でもプライベートで運動のような小さな挑戦からでも始めてみてください」とアドバイスし、「今日は中年の危機をどう乗り越えるか、そんなお話をしてきました」と締めくくった。