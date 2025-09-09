日本マクドナルド（東京都新宿区）が9月9日、同月12日に販売を開始するハッピーセット4種について、販売の方法と個数の制限を行うことを発表しました。

SNS「子連れはマック敬遠しちゃうだろな」

対象商品は、ハッピーセット「プラレール」（おもちゃ）、ハッピーセット「マイメロディ＆クロミ」（おもちゃ）、ほんのハッピーセット「シナモロールとあそぼう！」（絵本）、ほんのハッピーセット「月 宇宙なんちゃら こてつくん」（図鑑）の4種です。

同社は、初日である9月12日の販売について「店頭（レジカウンター・タッチパネル式注文端末）およびドライブスルーのみ」とした上で、当日のモバイルオーダー（ドライブスルー受け取り含む）、宅配サービス（各社フードデリバリーサービス含む）での販売を停止することを告知。翌13日以降についても「12日の販売状況をふまえ適切な対応を判断してまいります」とコメントしています。

販売個数制限は「1グループ1会計それぞれ3個まで」とし、「4個以上のご購入はお断りいたします」「同じお客さまグループによる複数回のご購入もお断りいたします」と明言。対象期間は、第1弾の9月12日〜15日の4日間、第2弾の9月26日〜28日の3日間です。

おもちゃはなくなり次第終了。各店舗への在庫の問い合わせを控えるよう呼びかけています。

ハッピーセットを巡っては、8月8日発売の「ポケモン」第1弾において、購入特典として8月9日〜11日の3日間限定で配布予定とされていた「ポケモンカード」が、配布初日に「早期終了」がアナウンスされる事態に。配布初日には、SNSで各店舗に購入希望者が殺到している様子や、おもちゃと「ポケモンカード」だけが抜き取られた食品が放置・廃棄されている様子、「買えなかった」という多数の報告が上がり、物議を醸していました。

ほんのハッピーセット「シナモロールとあそぼう！」は8月29日に開始が予定されていましたが、同社は「ハッピーセット関連施策見直しの一環」として見送りを発表。同日開始予定だったハッピーセット「ワンピースカードゲーム」についても、実施を見送ることを発表していました。なお、「ワンピースカードゲーム」の新たな発売時期は明らかになっていません。

“ポケカ騒動”以降、ハッピーセットの発売延期が続いていた同社。9月に入り新たなハッピーセットの販売が行われることを受け、SNSでは「やっと次のハッピーセット出るのか」「シナモロール楽しみ！」「プラレール欲しい」「待ってた！買います」など期待の声が上がっています。

一方で、同社は今回の対応について「転売目的の大量購入や、食品の放置を防ぐため」と発表していますが、「転売ヤーが何度も列ぶだけだよ」「転売ヤーにはノーダメージでは？」「一体何を対策してるのか分からん」など依然として厳しい声が上がるとともに、「子連れにはモバイルオーダーが必須です」「子連れでモバイルオーダー使えないの不便すぎ。ハッピーセットって元々子ども向けのものじゃないのか」「子連れはマック敬遠しちゃうだろな」「子ども連れが買いにくくなるの、本末転倒じゃん」など、子どもをもつ人からは困惑の声も多数聞かれます。

同社は「日頃よりマクドナルド店舗やモバイルオーダー、マックデリバリーサービスをご利用いただいているお客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご了承をいただけますようお願い申し上げます」とした上で、「マクドナルドは、食品の放置・廃棄を容認しません。ハッピーセットの転売目的での購入や再販売、その他営利を目的としてのご購入や、上記ルールやマナーをお守りいただけないお客さまのご利用を固くお断りいたします」とコメントしています。