「天下一品」のラーメンに害虫混入で謝罪、該当店舗は営業停止
人気ラーメン店「天下一品」は9月8日、公式サイトを更新し、「異物（害虫）が混入していた事案」について謝罪した。
公式サイトに掲載された「異物混入に関するお詫びとご報告」では、「このたび、2025年8月24日（日）に天下一品 新京極三条店にてご提供した商品に、異物（害虫）が混入していた事案が発生いたしました」と報告。
そして「当該商品をお召し上がりになられたお客様には、多大なるご不快とご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。また、日頃より弊社をご利用いただいております、お客様および関係者の皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。
この件を受け、「天下一品新京極三条店の営業停止（フランチャイズ系列店の河原町三条店も同時に営業停止）」「当該店舗へ専門業者による害虫駆除の実施」「当該店舗へ保健所の指導のもと、原因調査および衛生管理体制の見直し」「全店舗への衛生管理徹底の指示と再発防止策の強化」といった対応を実施。
今後は「より一層の衛生管理の強化と従業員教育を通じて、安心してお食事いただける環境づくりに努めてまいります」とつづっている。
