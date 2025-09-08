センス1000点あげたい！【ユニクロ】大人こそ狙い目♡「シャレ見えパンツ」

シンプルで着回しやすいイメージの【ユニクロ】のアイテムですが、大人世代のコーデをぐっと洗練した雰囲気に見せてくれそうな、おしゃれに決まるデザイン性も必見です。ボトムスにも、シンプルななかにシャレ見えポイントが光るアイテムが多数揃っている様子。そこで今回は、毎日のコーディネートで出番が多くなりそうな「シャレ見えパンツ」をピックアップ。大人こそ狙いたいセンス抜群のアイテムをご紹介します。

上品な光沢感でおしゃれ見えパンツ

【ユニクロ】「ソフトベロアイージーパンツ」\2,990（税込）

リラックス感のあるシルエットが魅力のソフトベロアパンツ。ゆるっと穿けるシルエットながら、ベロア素材ならではの上品な光沢で高級感のある印象に仕上がっています。リラックス感とおしゃれ見えを両立できるので、大人世代のスタイルにも自然と馴染みそう。シンプルなトップスを合わせるだけでもサマになり、秋冬のデイリーコーデに活躍してくれそうです。

Tシャツ合わせもこなれて見えるシルエット

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

シンプルにTシャツを合わせるだけでもこなれ感を出せそうなバギーカーブジーンズ。デニムの色味は4色展開で、とことんカジュアルに穿きたいならブルー、きれいめに演出したいならダークグレーやネイビーを選ぶのがおすすめ。極端なカーブではないため、あまりにルーズなワイドボトムには抵抗があるという大人にもチャレンジしやすそうなジーンズです。

脚長効果も期待できそうな美シルエットパンツ

【ユニクロ】「スマートフレアパンツ」\2,990（税込・セール価格）

美しいフレアシルエットが魅力のスマートフレアパンツ。センタープレス入りで脚をすらっと見せてくれる効果も期待でき、スタイルアップが叶いそうです。きれいめトップスと合わせれば上品な印象に、カジュアルアイテムと合わせてもバランス良く着こなせる予感。秋にぴったりな深みのあるカラー展開で、オンオフ問わず活躍してくれそうな一本です。

軽やかに揺れるスカート見えキュロット

【ユニクロ】「ナイロンキュロット」\3,990（税込）

軽やかなナイロン素材を使用したキュロットは、スカート見えするシルエットできれいめコーデにも馴染む一枚。動きやすそうなうえカジュアルな着こなしにも合うので、普段のコーディネートで活躍してくれそうです。ウエストのギャザーがほどよいアクセントになり、取り入れるだけでコーデ全体がこなれた印象に。軽やかな雰囲気で、これから秋口まで長く使えそう。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N