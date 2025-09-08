しゃぶ葉、鴨肉や6種のきのこが食べ放題『秋のきのこと鴨しゃぶフェア』復活

しゃぶしゃぶ食べ放題の「しゃぶ葉」は9月11日から、全店で『秋のきのこと鴨しゃぶフェア』を開催する。

合鴨肉をはじめ、6種のきのこやイベリコ豚、鍋だしには「鰹節香る和風みぞれだし」が登場。フェア開催期間は11月中旬まで。

しゃぶ葉で提供する合鴨肉

〈鴨肉食べ放題コース2種(価格は税込)〉

〈1〉鴨しゃぶ 食べ放題コース

大人料金:ランチ2,859円、ディナー3,519円

〈2〉鴨しゃぶ&国産牛 食べ放題コース

大人料金:ランチ3,409円、ディナー4,069円

※土日祝は上記コース料金に+220円(一部の都心価格店舗では+330円)。

※60歳以上は上記価格から「鴨しゃぶ 食べ放題コース」は330円引き、「鴨しゃぶ&国産牛 食べ放題コース」は550円引き。

※全コース共通:就学前の子ども無料、小学生1,099円(土日祝も同価格)。

しゃぶ葉「鴨しゃぶ 食べ放題コース」料金とコース内容

〈やわらかい合鴨肉が食べ放題に〉

フェアのメイン食材である合鴨肉は、脂の甘みとやわらかい肉質が特徴。しゃぶ葉はおすすめの食べ方として、斜めに薄く切った「細笹ねぎ」を軽くだしにくぐらせ、しゃぶしゃぶした鴨肉で巻く方法を紹介している。

合鴨肉×細笹ねぎ

「鴨しゃぶ 食べ放題コース」もしくは「鴨しゃぶ&国産牛 食べ放題コース」を注文すると、無料で「鰹節香る和風みぞれだし」を選べる。ほかのコースの場合は、ひとつの鍋につき+税込165円。

◆鰹節香る和風みぞれだし

ほのかな甘みと旨みが特徴の和風だしに、鰹だしパックとみぞれおろしが付属する。鰹だしパックを加えることでうまみが増し、別添えのみぞれおろしを入れるとさっぱりした味わいに変化する。

「鰹節香る和風みぞれだし」鰹だしパック&みぞれおろし付き

〈おすすめアレンジ3選〉

しゃぶ葉は「鰹節香る和風みぞれだし」を使った3つのおすすめアレンジを紹介している。軽く湯がいたそばを合わせて鴨やねぎをトッピングした「鴨南蛮そば」、中華麺と6種のきのこを合わせた「きのこたっぷりラーメン」、特製カレーを和風みぞれだしで割ってうどん･鴨･ねぎを加えた「カレー南蛮うどん」。

しゃぶ葉「鴨南蛮そば」「きのこたっぷりラーメン」「カレー南蛮うどん」

◆きのこ6種が食べ放題

通常提供している「しめじ」「きくらげ」「えのき」に加え、秋限定で3種「茶えのき」「クリーム色舞茸」「白きくらげ」が食べ放題となる。きのこの品種は予告なく変更となる場合がある。

きのこ6種(えのき･茶えのき･クリーム色舞茸･しめじ･きくらげ･白きくらげ)

〈イベリコ豚が復活、相性のよい“きのこだれ”も新登場〉

今回のフェアで復活販売するスペインで育てられた「イベリコ豚」は、販売するたびに好評を博す人気食材。やわらかな食感と甘みのある脂身、あっさりとした味わいが特徴。

復活販売に合わせ、イベリコ豚によく合うという新作つけダレ「芳醇きのこだれ」も登場する。「芳醇きのこだれ」は、マッシュルームやきくらげの旨味に、ポルチーニ茸の香りを加えている。

しゃぶ葉「イベリコ豚」「芳醇きのこだれ」

〈すかいらーくアプリで9月のクーポンを配信〉

なお、すかいらーくの公式アプリでは、シルバーウィークに向けて「しゃぶ葉」で使えるクーポンを複数配信する。

◆クーポン1(9月11日〜9月17日)

〈全コース対象〉8%OFFクーポン

◆クーポン2(9月11日〜9月30日)

小学生以下の子ども限定 カプセルトイ1個無料クーポン

◆クーポン3(9月19日〜9月23日)

･〈全コース対象〉小学生価格が通常価格の税込220円引き(税込879円)クーポン

･アルコール飲み放題も税込220円〜440円お得!特別価格の税込1,099円クーポン

※予告なく配信期間･クーポン内容が変更になる場合がある。

■しゃぶ葉『秋のきのこと鴨しゃぶフェア』

■「しゃぶ葉」公式サイトはこちら