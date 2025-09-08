「我々が先に笑った」韓国メディアが日韓の米遠征初戦を比較！ 森保ジャパンに指摘「欧州組を総出動させたが…」「決定力不足は明らかだ」
アメリカ遠征中の日本代表に韓国メディアが言及している。
現地９月６日、森保一監督が率いる日本は国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで対戦。強豪相手にいくつか決定機を作りながらも得点を奪えず、０−０で引き分けた。
一方、日本と同じくアメリカ遠征を実施している韓国代表は、同日にアメリカ代表と対戦し、２−０の勝利を収めた。
韓国メディア『dailian』は、この日韓両国の結果を受けて「ホン・ミョンボ監督率いる韓国は勝利したが、日本はメキシコと無得点でドロー」との見出しで報道。森保ジャパンのメキシコ戦のパフォーマンスを次のように評した。
「久保建英、堂安律、三笘薫など欧州組を総出動させた日本だが、メキシコ相手に苦戦を強いられた。試合は激しい展開だったが、両チームともに攻撃の精度が良くなく、決定的なチャンスを作ることができなかった。日本の枠内シュートはたったの２本に留まり、決定力不足は明らかだ」
また、９日には日本がアメリカ、韓国がメキシコとの対戦を控えるなか、同メディアは、「９月のAマッチで日本と韓国は同じ国と対戦するため、比較は避けられない」とし、「引き分けに終わった日本対メキシコに先立って行なわれた試合で、韓国は２−０でアメリカに勝利。ホン・ミョンボ監督率いる韓国が先に笑った」と、自国の勝利を強調している。
果たして両国のアメリカ遠征２戦目はどのような結果になるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
