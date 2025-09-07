鶏肉のバルサミコソテー【材料】（2人分）鶏もも肉(小) 2枚塩 適量サラダ油 小さじ 2ローズマリー 2本<調味料>みりん 大さじ 2バルサミコ酢 大さじ 2グリーンアスパラガス 4本プチトマト 4個レモン 1/4個【下準備】1、鶏もも肉は太い筋と余分な脂を取り除き、塩をもみ込む。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。今回は350gの鶏もも肉に、塩小さじ2/3弱をもみ込みました。時間があれば冷蔵庫に30分置いて味をよくしみ込ませてください。2、グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、皮がかたければピーラーでむき、長さ4等分に切る。レモンは半分のくし切りにする。【作り方】1、フライパンを強火で熱してサラダ油を入れ、鶏もも肉の皮面を下にして置き、焼き色がついたら弱めの中火にして返す。2、フライパンの隙間にローズマリーとグリーンアスパラを入れ、ローズマリーは香りがたったら取り出し、グリーンアスパラは火が通ったら取り出す。3、肉に火が通ったら＜調味料＞を加えて中火で煮からめ、器に盛り、グリーンアスパラ、プチトマト、レモンを盛り合わせる。ローズマリーを飾っても良いですね。