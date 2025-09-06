菅波美玲（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/06】指原莉乃がプロデュースを手掛けるアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）が9月6日、公式サイトを更新。メンバー・菅波美玲のプライベートな画像が出回っていることについて説明した。

【写真】≠MEメンバー、美くびれ披露

◆≠ME、菅波美玲のプライベート画像について説明


公式サイトは、「菅波美玲に関し、一部SNS上で、複数の友人とプライベートで撮影した画像が公開されている件について、皆様にご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪し、「当該画像については、グループ加入前に友人と撮影したものであり、皆様の信頼を裏切るような事実は一切ございません」と説明。写真の流出を受け、「菅波本人のプライベートな画像が許可なく公開されたことはもちろん、あたかも皆様の信頼を裏切るような事実が隠されているかのように公開されたことについては、非常に遺憾であり、今後の対応について、顧問弁護士にも相談しているところです」と明かした。

本件を受け「皆様におかれましては、真偽不明の情報を鵜呑みにせず、憶測に基づく投稿などは絶対になされないようにご注意いただくようお願いいたします」と呼びかけ。「引き続き菅波美玲、並びに≠MEをご支援下さるようお願い申し上げます」と結んでいる。

菅波は2000年2月5日生まれ、2019年より≠MEとして活動している。（modelpress編集部）

◆全文


いつも応援していただいている皆様へ

菅波美玲に関し、一部SNS上で、複数の友人とプライベートで撮影した画像が公開されている件について、皆様にご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。

当該画像については、グループ加入前に友人と撮影したものであり、皆様の信頼を裏切るような事実は一切ございません。

菅波本人のプライベートな画像が許可なく公開されたことはもちろん、あたかも皆様の信頼を裏切るような事実が隠されているかのように公開されたことについては、非常に遺憾であり、今後の対応について、顧問弁護士にも相談しているところです。

皆様におかれましては、真偽不明の情報を鵜呑みにせず、憶測に基づく投稿などは絶対になされないようにご注意いただくようお願いいたします。

引き続き菅波美玲、並びに≠MEをご支援下さるようお願い申し上げます。

2025年9月5日
≠ME運営事務局

【Not Sponsored 記事】