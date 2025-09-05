9月5日、お笑いコンビ『アインシュタイン』の稲田直樹が抱えていた“疑惑”にようやく決着がついた。

【写真】「おれは真っ直ぐ目を見て口説く」当初から疑惑を否定していた稲田

稲ちゃん、乗っ取り被害で大ダメージ

稲田のInstagramを不正に利用していた32歳の男が不正アクセス禁止法違反容疑で警察に逮捕され、ネット上では《稲ちゃんを疑ってごめん》と謝罪の声が相次いでいる。

「発端は2024年7月に暴露系YouTuberのコレコレさんが配信で、稲田さんがInstagramのDM機能を使い、フォロワーの女性に対し『AbemaTVの企画』などと称して性的な画像を要求したと明かしたのです。これにより、稲田さんのイメージは大きく損なわれました」（芸能ジャーナリスト）

当時、稲田はすぐにXを更新し、《すっごい変な事に巻き込まれました。全く身に覚えがないし、企画を装って変な嘘ついてまであんな事はしません》と疑惑を完全否定。

さらに《僕のセキュリティ管理が甘く、不正ログインされた形跡がありました。知らない間にたくさんの方をブロックしていました》と説明し、吉本興業や警察へも相談していることを明かしていた。

「稲田さんは一貫して否定したものの、当時の世間の空気は冷たく、『嘘をついてごまかしているのではないか』『“乗っ取られた”というのは苦しい言い訳』といった誹謗中傷が相次ぎました。その結果、稲田さんのイメージには負の印象が付いてしまい、本人も相当つらかったはずです」（前出・芸能ジャーナリスト）

流れが変わったのは同年12月。稲田の同期芸人であるパンサーの向井慧がラジオ番組『むかいの喋り方』（CBCラジオ）で「もうちゃんと、やったヤツが出てきた」と発言。警察が水面下で犯人を特定していると示唆し、稲田の主張が事実である可能性が強まった。

稲ちゃん、負のイメージを払拭

そして今回、ついに犯人の逮捕に至った。これにより稲田が主張し続けてきた“アカウント乗っ取り”が証明されるかたちとなった。X上では、稲田を疑ってしまったファンからの声が次々と投稿されている。

《稲ちゃん、まじでつらかっただろうな…》

《どう見ても苦しい言い訳でしょって誰もが思っただろうが、ちゃんと裏で警察が動いてたんだね》

《稲ちゃん本人だと思ってた...ごめんね。。。》

これを受けて、稲田本人もInstagramとXで報告文を投稿している。

《先程警察から発表がありましたが、僕のSNSを乗っ取っていた犯人が逮捕されました。今回の件はセキュリティ管理を十分にできていなかったことも原因のひとつだと感じています》と記し、支えてくれた関係者への感謝と、対策強化を明言した。

今後の稲田に期待される役割を放送作家が語る。

「今回、稲田さんは潔白を示すことができました。誤解によって背負わされた“負のイメージ”を払拭し、今後は芸人としての活動に専念できるでしょう。相当ダメージはあったでしょうが、ネタができたとポジティブに捉えられたらよいのかもしれませんね。

SNSの乗っ取りは誰にでも起こり得る問題であり、パスワードを定期的に変更するなどのセキュリティ対策を稲田さんが広めてゆくことには大きな意味があるでしょう」

1年以上をかけて、ようやく疑惑が晴れた稲田。これからは堂々とお笑いを届けてほしい。