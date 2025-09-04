ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ö¤ªµÙ¤ß¤¬1Æü¤âÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¸å¤ÎÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÌÀ¤«¤¹
9·î3Æü¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÃçÎ¤°Í¼Ó¤Ç¤¹¡£¡Ù¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯4·î¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¥¢¥ß¥å¡¼¥ºÂà½êÊó¹ð¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢½é¡¹¤·¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿¤ËÉ×¡¦ÃæÈøÌÀ·Ä¤¬È¿±þ¡Ö¥È¥«¥²¤¯¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×
Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Å»ö¤ÇË¬¤ì¤¿¹Åç¡¦Âçºå¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿Ãç¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥ß¥ß¤Á¤ã¤óº£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãË»¤·¤¤¤Î¤è¡×¡Ö°ìÀ¸µÙ¤ß¤Ê¤¯¤Æ¡£»äÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é°ìÀ¸¤³¤ì¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ»×¤ª¤¦¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ÆÈÎ©¸å¤Î°ìÈÖ¤ÎÊÑ²½¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¥ß¥ß¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÆÈÎ©¤¹¤ëÁ°¤Ï¡£ÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é¥ß¥ß¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤·¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é¤ªµÙ¤ß¤¬1Æü¤âÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ¯¤¤¹¤®¤Ê´é¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©Æ¯¤¤¹¤®¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Öº£°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¡¼¤ó¤À¡©¡×¡Ö°ìÈÖ¿È¶á¤Ë¤¹¤°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Í¡¢¥¹¥ä¥¹¥äÌ²¤ë¤³¤È¡×¤È¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¡¹¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤À¤±¤É¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢YouTube¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£